La investidura de Pedro Sánchez, más que por ceder (hay otros verbos, para quienes gusten: claudicar, asentir, doblegarse) al chantaje de la amnistía exigida por el separatismo catalán, será la investidura del referéndum, es decir, la investidura que ha negociado la imposibilidad de ceder (siguen valiendo los mismos verbos) al chantaje del referéndum, que es también condición sinequeanon de los políticos separatistas catalanes (en el caso de los no encarcelados ni huidos, más que la amnistía).

La amnistía es algo que Yolanda Díaz ya negoció directamente con Puigdemont, un día de septiembre que no se levantó muy católica, o sea, muy vicepresidenta del Gobierno (hay días así), llamó al traductor Jaume Asens y viajaron a Bruselas con el fin de “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político”, según el traductor Asens, días después. Como se sabe, el resultado de la exploración fue el que fue: “Después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida de que va a haber un Gobierno progresista en España”, anunció Díaz, no se sabe si como vicepresidenta del Gobierno(ya recuperada) o como líder de Sumar. Lo importante es que estaba convencida, tan convencida, al menos, como lo ha estado siempre de que la amnistía tiene encaje en la Constitución, que lo tendrá, vaya si lo tendrá, por la cuenta que le tiene a la Constitución, si no quiere ser ella la que encaje en la amnistía. (La imagen aquí, discúlpese, es la de “filósofos con martillos” o “filosofar a martillazos” de Nietzsche, transformada en “legisladores con martillo” o “legislar a martillazos”.) De hecho, el día siguiente, Marta Lois, portavoz de Sumar, reconocía, entre ingenua y sabia (ingenua por sabia), que ya había “una veintena de expertos juristas” en la redacción de la ley de amnistía.

Por otra parte, el presidente del Gobierno en funciones (en funciones, sí: hay que anticiparse a quienes afean que no se recuerde siempre y formalmente que el presidente del Gobierno es solo presidente en funciones, como si por serlo fuera menos presidente, sobre todo cuando se sabe que “en funciones” significa “en sustitución de sí mismo”, lo que, dadas las circunstancias, nunca estaría mejor dicho: el presidente Sánchez en sustitución del presidenteSánchez). En fin, el próximo presidente del Gobierno, por su parte, no solo ha pronunciado esta semana la palabra maldita, amnistía, sino que ha negado que sea un asunto del Partido Socialista, atribuyéndola a una iniciativa de Yolanda Díaz, o sea, Sumar. Asimismo, no ha negado que negociará la investidura con todos lospartidos, excepto con Vox. Ciertamente, con Vox hay poco que negociar, casi lo mismo que con el Partido Popular, pero la deferencia con este, ayer, fue porque no deja de ser el primer partido de la oposición, y si la ironía cruje (haber ganado las elecciones), la decencia obliga. Respecto a la negociación con Sumar, es evidente: la amnistía. Y no se le podrá negar, ya que Sumar son 31 apoyos, 31 síes, incluidos los 5 de Podemos, que ahí andan, que si sí, que si no.

Así que la negociación para la investidura del próximo presidente del Gobierno con los Puigdemont será sobre el referéndum, una vez que la amnistía hay cuajado y el ciudadano diga bueno, vale, qué se va a hacer, peor sería otra cosa, una vez que la amnistía pierda interés social (y político: pronto hablarán de ella solo la derecha y la ultraderecha, y cansinamente). Sánchez ya no tendrá que ocultar que negocia con quien negocia, porque negocia el referéndum, no la amnistía, y lo negocia para oponerse a él. Es más: será un éxito, pese a la insistencia de los separatistas en que la amnistía y el referéndum son inseparables. Bastará con acordar una consulta, que no es vinculante (para bien del independentismo) y tampoco es inconstitucional.

El recuerdo de esta investidura no será la amnistía, sino que el presidente del Gobierno ha negociado con los independentistas catalanes un referéndum de independencia imposible.

* Funcionario