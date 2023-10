Llegan a mis oídos conflictos familiares desacostumbrados a causa de discusiones políticas. No uno ni dos. En algunos casos se trata de un silencio selectivo sobre ese tipo de temas cuando se comparten tiempos y espacios, como en las comidas. Otras veces son silencios prolongados que abarcan todos los ámbitos de la vida, causados por graves discrepancias ideológicas.

No es un buen síntoma. El silencio es, intrínsecamente, antipolítico. Es el fracaso del diálogo, de la persuasión, del debate, de todo aquello que ayuda a personas con ideas e intereses contrapuestos a convivir pacíficamente bajo el mismo techo, sea el de una casa familiar, el de una ciudad, de una región, de una nación o del mundo entero.

Si colectivamente el silencio es síntoma de todo eso, personalmente es también muy significativo. En ocasiones proviene de una incapacidad de comprensión de la realidad política, que impide por completo su expresión, porque difícilmente puede expresarse lo que no se entiende. En otros casos, es consecuencia de la desafección total hacia temas políticos, del hastío o, lo que es peor, de la más absoluta indiferencia. A veces se trata de un bloqueo, de la imposibilidad de integrar lo político en lo personal, de no poder desagregar debidamente la ideología de las emociones y lograr el equilibrio.

No es fácil diagnosticar si lo que está pasando en España se produce también en otros países, aunque en algunos casos resulta sencillo suponerlo: sospecho que poco podrán hablar en EEUU los ‘trumpistas’ con los detractores de Trump, o los ‘bolsonaristas’ con los enemigos de Bolsonaro en Brasil, por poner los dos ejemplos recientes más destacados.

No es casual que la polarización que lleva a la incomunicación esté protagonizada por nombres propios y no por ideas políticas concretas. Es exactamente lo mismo que ocurre en España. Cuanto más tiempo pase Sánchez en el poder, más difícil será que «sanchistas» y «antisanchistas» vuelvan a hablar de política con normalidad, o simplemente que vuelvan a hablar.

Es grave lo que afirmo. No pasaba en nuestro país desde que se reinstauró la democracia, del mismo modo que en EE.UU. nunca como ahora había estado el sistema tan dañado, o en Brasil tan en la cuerda floja del golpismo. Esta tendencia abismal es producto de liderazgos tóxicos que obligan a la población a una adscripción irracional y visceral hacia una persona o un grupo político, las más de las veces alejados de una ideología coherente y sólida.

De alguna manera, así, el silencio de la conversación política es un perfecto trasunto del vacío propio de las élites que lo han provocado. Utilizo el plural, élites, porque, aunque la responsabilidad máxima es del líder tóxico cuya personalidad arrastra al país, existe una evidente complicidad de quien le aplaude, tolera y acompaña: ministros y ministras, asesores y asesoras, diputados y diputadas, senadores y senadoras, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, cargos medios y bajos, sindicalistas anuentes, empresarios colaboracionistas, periodistas afines y «activistas» a sueldo. Todos se benefician de alguna manera.

Y lo más peligroso del silencio quizá sea eso: que surge del vacío. De la nulidad ideológica, de la ausencia de grandeza política. Los líderes tóxicos necesitan que la agenda gire en torno a su nombre y apellidos, y para eso es obligado que todo lo demás se desvanezca. Los parlamentos podrían vaciarse de representantes, podrían desaparecer los debates y las leyes, y el país seguiría encantado en su silencioso ensimismamiento.

El silencio, en términos generales, suele ser preludio de la tormenta o de la desidia. Entre ambas es difícil saber qué es peor. No ya elegir, porque no podremos elegir. Son demasiados los factores externos que lo determinarán. Un ejemplo más de que creemos ser libres para elegir muchas cosas pero en absoluto lo somos para lo importante.

He escrito muchas veces sobre ambas, la tormenta y la desidia, y quien me lea habitualmente sabe que creo que, al final del camino, aparece la tormenta. La que nuestros líderes políticos llevan tiempo preparando concienzudamente. Una tormenta que es necesaria para que llegue la calma, pero no la calma del silencio, sino la calma de la armonía.

* Doctor en Comunicación Audiovisual.