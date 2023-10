Días atrás un amigo bromeaba a costa de un comentario mío en el que yo manifestaba tener cierta fe en el ser humano. Y como para apoyar el velado discurso de este amigo de que el hombre es un lobo para el hombre, pronto nos enteramos de que Hamas había atacado con saña a ciudadanos israelitas, con la consabida represalia armada, no menos brutal, de Israel. El resultado es desalentador: el ataque de Hamas provocó al menos 900 fallecidos, y tras la respuesta de Israel han muerto unas 560 personas en Gaza.

Con estos datos tan sangrantes, y otros muchos que vamos conociendo por los medios día a día, y no solo en Oriente Medio, parece como si mi leibniziana fe en el ser humano careciera de sentido. No es así. Al menos, no del todo.

¿Es el hombre un lobo para el hombre, o un ser pacífico? La única opción es seguir bregando

La imperfecta fe que profeso en el hombre no es ciega, pero tampoco puede verse trastocada por los conflictos y dramas que hay el mundo. Me asiste la creencia -acaso certeza- de que la inmensa mayoría de las personas con las que nos topamos en la calle -esas que no salen en los informativos- no tienen el menor deseo de lanzar cohetes, asesinar, violar o secuestrar a nadie. El común de los mortales no se levanta con el propósito de poner una bomba, pegar a un anciano, okupar una vivienda, robar, disparar con un rifle en un colegio o acuchillar a un vecino. Todo esto existe, pero la inmensa mayoría, insisto, nos guiamos por el deseo de vivir en paz sin causar mal a nadie (y que nadie nos lo cause a nosotros).

Creo que hay muchas más personas buenas que malas, aunque abunden ejemplos mediáticos dispuestos a contradecirme. Pero quién sabe: igual mi amigo tiene razón yel ser humano no merece fe ni confianza. Puede que así sea y que yo me engañe para sacar fuerzas de flaqueza y poder seguir criando a dos niños que son pura inocencia.

¿Es el hombre un lobo para el hombre, o un ser pacífico? En cualquier caso, la única opción es seguir bregando.

* Escritor