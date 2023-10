Israel, Hamás, Albares y Sumar

Defensa preparaba ayer el envío de un avión para repatriar a españoles en Israel, medida tomada antes por otros países de nuestro entorno. Todavía el lunes, Exteriores se tomaba las cosas con calma. La principal medida de Albares, campeón de lo obvio al aconsejar no viajar a la zona, como aquella ministra de Sanidad que animaba durante las vacas locas a echar al cocido huesos de jamón, fue pedir a Iberia que mantuviera los vuelos y su respuesta ante las angustiadas peticiones de los turistas retenidos fue que se esperaba que la normalidad volviera ese mismo día. -¡Qué vergüenza de país!- comentaba un familiar mientras oía que muchos españoles han vuelto, según testimonios en televisión, en un avión militar portugués, agradecidísimos del trato recibido. Una no sabe si calificar la reacción gubernamental de negligente, indigna, irresponsable o vergonzosa, como mi familiar. Juzgue usted, amigo lector, que yo no me atrevo, pues aún confío en que la parte menos insensata del Gobierno todavía garantizará la seguridad de aquellos a los que debe proteger.

Aún confío en que la parte menos insensata del Gobierno todavía garantizará la seguridad de aquellos a los que debe proteger La otra parte ya se ha calificado. La vicepresidenta que acariciaba a Puigdemont con mirada y mano, le grita, muy intensa ella a Israel que cumpla con el derecho internacional, pocas horas después de que miles de civiles inocentes fueran masacrados en sus casas, en sus paradas de autobús o en un concierto por la paz. Más Madrid no ha querido condenar la horrenda brutalidad, y la diputada TeshSidi, de Sumar, claro, ha justificado con estas asquerosas palabrejas «Con los pueblos y su derecho a la libre determinación.oy y siempre con Palestina» los ataques terroristas de Hamás. Para Íñigo Errejón, el terrorismo es algo muy sutil, así que no es suficiente que los salvajes ametrallen, violen, secuestren y acaben con familias enteras, porque puede tener una justificación, que es algo así como lo que aquel hombre decía ante el asesinato de una mujer a manos de su marido: ¡Pobre hombre, lo que habrá tenido que pasar para hacer algo así! Estoy tan asqueada que no puedo seguir.