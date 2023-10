En el año 2008, un micrófono traicionó al entonces líder de la oposición Mariano Rajoy, y se le oyó nítidamente quejarse de que al día siguiente tenía ‘el coñazo del desfile’. Muchas críticas recibió por su doble faz y alardear de patriotismo en público, pues un año antes había grabado una declaración institucional en que animaba a todos los españoles a celebrar el día de la Fiesta Nacional, o sea, encargaba a otros a hacer lo que él consideraba un pestiño y menospreciaba en la intimidad la manifestación patriótica. El hombre adujo que le habían pillado en privado en expresión coloquial. Luego se disculpó, pero pese a ello, le cayó una buena pitada al día siguiente, de la que nadie le oyó quejarse, como le ocurrió en 2009 al entonces presidente Rodríguez Zapatero, quien, haciendo gala de su buen talante, y en presencia de Ruiz Gallardón, reconoció con deportividad que se trataba de un rito, a lo que el alcalde popular adujo que podían elegir otro momento.

Hace demasiado años de eso y España ha envejecido mal, así que alarma, cuando menos, la falta de deportividad del actual presidente y su actitud infantil ante los abucheos. Claro que a él le acorralan, no solo el día del desfile, sino casi cada vez que osa mostrarse en público sin la debida protección de acólitos bien aleccionados para la ocasión.

A una no le entusiasma que chillen a los políticos, aunque sabe, y ellos deberían saberlo también, que abucheos no son escrache. A Rajoy le chillaron por desoír el consejo bíblico de ‘que tu sí sea sí y tu no, no’. Sánchez ha hecho de dicha transgresión su costumbre y su forma de hacer política. El pueblo no se lo perdona. Cuanto más se queje y más lejos se ponga, más le chillarán. Lejos de culpar al PP e interpretar ese desafecto como conjura de la derecha, debería atribuirlo más bien a que en verdad ha perdido las elecciones, aunque él no quiera reconocerlo. Está en minoría y la calle lo refleja. Y si a a ser presidente, será gracias a quienes tampoco le han votado y solo le auparán porque, lo mismo que él, saben que es la única forma de arañar poder.

*Profesora