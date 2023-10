No hacer nada a derechas

En efecto, no hacer nada con acierto o correctamente. Eso es lo que parece ser el resumen del devenir del gobierno regional de Extremadura en las últimas semanas. No vamos a insistir en el esperpento que suponen las explicaciones por las repentinas entradas y salidas, pero sí me gustaría detenerme, en otros aspectos, a mi juicio de mayor calado por lo que supone de repercusiones directas en la ciudadanía extremeña.

Un caso concreto es el amago de adoctrinamiento ideológico que trae consigo la censura del conocimiento en la propuesta que han presentado los socios del PP de Extremadura en la Asamblea con respecto, no solo al denominado ‘pin parental’, sino a lo que supone de censura en general del conocimiento. Quieren modificar los apelativos. Así, en lugar de ‘pin parental’ se refieren al supuesto derecho a elegir lo que deben saber o ser educados sus hijos. ¿Sería permisible? En ese caso ¿ unos sabrán más que otros? O ¿diferentes cosas según sean de diferentes los alumnos y sus padres? Lo que se tiene que apoyar es el saber en su máxima expresión para que luego el alumnado pueda elegir y juzgar lo que ellos entiendan más oportuno o que es preferible. No creo que en las actuales leyes educativas (aprobadas por nuestros representantes en el Parlamento y complementadas por sus desarrollos autonómicos), se explicite qué temas, unidades o aspectos del currículum se pueden dar a elegir si determinados alumnos los quieren recibir y, por lo tanto, en caso contrario, no ser evaluables solo para algunos. No cabe la menor duda que el objetivo final es el ataque y la limitación a la libertad de cátedra del profesorado. Se persigue restringir el crecimiento académico No cabe la menor duda que el objetivo final es el ataque y la limitación a la libertad de cátedra del profesorado. Se persigue restringir el crecimiento académico. Uniformizar en lugar de fomentar la loable intención de que el alumnado se atreva a pensar. Lo hemos sufrido años atrás cuando los sectores más conservadores de la sociedad impulsaron una campaña en contra de los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Hoy da tristeza percatarse de que los temas abordados en dicha materia eran tan ‘agresivos’ como la educación vial, la Constitución, los derechos humanos, el sentido de los impuestos… También lo hemos sufrido cuando se está tratando de implantar en las aulas los contenidos de la Memoria Democrática. De nuevo un ataque contra la intención de que se implique la comunidad educativa en el conocimiento de los valores democráticos: la lucha por la consecución de derechos y libertades a lo largo de nuestra Historia reciente, el papel de la mujer en la vida pública, la participación ciudadana, el pluralismo, la diversidad… En este sentido, poco liberales nos están saliendo las derechas. Con todo esto, no es de extrañar que Feijóo lamente que por culpa del pacto de Vox con Guardiola y el PP de Extremadura haya perdido un buen número de diputados y con ello la posibilidad de ser Presidente del Gobierno de España. Historiador