Misterioso vecino

Enfrente de mi edificio hay una pensión. Hace medio año afrontó una ligera reforma y, de paso, un cambio de nombre. Llamarse bien es importantísimo. Me parece que ahora se advierte más movimiento. Mi estudio está a la altura de las habitaciones de la primera planta, así que cuando dejo de escribir, y levanto la cabeza, de vez en cuando distingo a algún huésped en su cuarto, si antes ha dejado la puerta del balcón abierta. Hace dos jueves empezó a llamarme la atención la presencia de un hombre de unos setenta años en calzoncillos, camiseta, zapatillas deportivas y una gorra puesta al revés. Permanecía todo el tiempo sentado en una silla, y miraba a una pared, ligeramente hacia arriba, donde deduzco que había una televisión. Me intrigó enseguida porque cada vez que me distraía, y escudriñaba el panorama, lo veía siempre en la silla, nunca en la cama. Renunciaba voluntariamente a la comodidad, y eso es algo que me desasosiega desde que leí a Henry Miller defender que trabajar en una posición incómoda ayuda a escribir mejor.

¿Por qué no salía a la calle, a cenar, a caminar, a lo que fuese? Ourense no es Nueva York, evidentemente, pero algo se puede hacer además de ver la tele No varió demasiado la situación el viernes: todo el día sentado. ¿No se agobiaba?, me preguntaba. ¿Por qué no salía a la calle, a cenar, a caminar, a lo que fuese? Ourense no es Nueva York, evidentemente, pero algo se puede hacer además de ver la tele. Comencé a pensar que algo lo atormentaba. ¿Cómo había acabado allí, donde era imposible no sentirse absolutamente solo y vacío, como nos ocurre un poco a todos cuando nos quedamos en hoteles? ¿Esperaba a alguien? ¿Se escondía de algo? ¿Por qué se sometía a semejante aburrimiento? Su presencia coincidió con la lectura de Nada es verdad (Libros del Asteroide), de Veronica Raimo, quien cuenta que su infancia estuvo guiada por una estricta educación, casi sin salir a la calle. Después del accidente de Chernóbil, su padre les impidió durante tres años comer fruta y verdura, huevos, leche fresca e ir a restaurantes o comer un trozo de pizza en la calle. Los únicos alimentos permitidos eran productos enlatados envasados antes del 26 de abril de 1986. «Nos pasamos la infancia encerrados en casa aburridos como ostras. Era una actividad tan intensa que no tardó en convertirse en una pose existencial». Mi obsesión se contagió a toda la familia, que lo espiaba a cualquier hora. Empecé también a poner al corriente por escrito a algunos amigos. Cuando se levantaba de la silla me seducía pensar que al fin tomaría el control de la ciudad. Pero solo iba a mear. «Y si intenta suicidarse, ¿has pensado que vas a hacer?», me escribió una amiga, introduciendo una nueva vía de angustia. A la altura del sábado, mi hija apenas se apartaba de la ventana. Fue una celebración para todos cuando nos anunció que el hombre estaba cenando pizza y bebiendo cerveza. El domingo hubo más noticias. Marta estaba asomada a la ventana cuando vio salir al hombre con una bolsa y tirarla al contenedor. Al regresar a la pensión, en la puerta, alguien se dirigió a él y le llamó Alfredo. Ahora sabemos su nombre, y es peor, porque de ahí a quererlo e invitarlo a vivir con nosotros no falta nada. Escritor