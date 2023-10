Lo resume bien Richard Dawkins: «Los amargos odios que en este momento envenenan Oriente Medio tienen su raíz en el mal de establecer un Estado judío en una religión islámica». Solo hay una objeción a ese diagnóstico, el cual no es de ahora, por cierto, sino de septiembre de 2001: el uso del eufemismo establecer en vez de empotrar, porque lo que se hizo en realidad fue empotrar, es decir, y según la tercera acepción del término, «incrustar una cosa (un Estado judío) en otra (una religión islámica), en especialal hacerlas chocar con violencia entre sí». Esto último: «al hacerlas chocar con violencia entre sí». Exacto. Pero, como añade Dawkins: «Teniendo en cuenta todo lo que habían pasado los judíos, debió de parecerles una solución justa y humanitaria».

La expansión del Islam es para Hamás solo una excusa, pues Hamás, como todo terrorismo, lo que trata de lograr no es «daño», sino «teatro», según Yuval Harari, como prueba la imagen que ha quedado, por ejemplo, del 11-S

Establecido o empotrado, el problema no es que se trate de un Estado artificial (al cabo, todo Estado nación es un artificio histórico, una convención, desde los Tratados de Westfalia de 1648), sino que se eligiera un lugar de fuerte cargazón religiosa, entre el río Jordán y el Mediterráneo, que para el cristianismo es el lugar de nacimiento de Cristo y para el islamismo el lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos. ¿Cómo no iba a ser para el judaísmo la tierra prometida de Abraham? Ya en 1896, el periodista Theodor Herzl, hoy padre de Israel,decidió que Palestina era un lugar seguro para los judíos, además de la solución contra el antisemitismo. Basta echar un vistazo a su libro El Estado judío, donde no solo establece las bases del sionismo, sino el objetivo de los sionistas, a saber, que el pueblo judío tuviera un Estado propio en Palestina.Pero no fue hasta 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU propuso la «solución de los dos Estados», esto es, «dividir Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para Jerusalén», según la resolución 181. Desde entonces, no es que los islamistas sean antisemitas: es que son antijudíos. Odian a los judíos.

¿Odian a los judíos por haber ocupado el lugar sagrado del islam? ¿Por negar la revelación divina del Profeta? Bah, catecismos. Odian el judaísmopor lo mismo que odiaron el cristianismo cuando decidieron predicar la fe de Alá mediante la decapitación jovial y festiva de cristianos.Israel, según Hamás,es un estorbo en lapropagación y amplitud territorial islámica. Pero la expansión del Islam es para Hamás solo una excusa, pues Hamás, como todo terrorismo, lo que trata de lograr no es «daño», sino «teatro», según Yuval Harari, como prueba la imagen que ha quedado, por ejemplo, del 11-S: no el ataque de Al Qaeda al Pentágono, donde además de vidas se destruyó parte del cuartel general militar de Estados Unidos, sino la destrucción del World Trace Center. Y el peligro por parte del Estado que trata de cumplir la obligación de proteger a sus ciudadanoses también el mismo, es decir, el de responder con su propio «teatro» mediante una reacción desmesurada, como ocurrió con las invasiones de Afganistán e Irak después del 11-S, por ejemplo, o como ocurrirá ahora con la invasión de Gaza por parte de Israel, bien apropiándose de ese territorio, bien haciendo una «limpieza étnica», bien lo uno y lo otro.

No se trata, en fin, ni de justificar el ataque terrorista de Hamás por simpatizar con Palestina (la izquierda puede estar trasnochada, pero no todos) ni de justificar la guerra de Israel como respuesta al terrorismo. No hay adjetivos para un atentado: ni salvaje, ni vil, ni brutal, ni despiadado, porque todo atentado lo es, aun sin niños. Pero tampoco una guerra es la respuesta a un ataque terrorista, aunque Israel tenga toda la legitimidad moral y política para defenderse. Las dos acciones son condenables. Pero lo que hay que condenar firme y profundamente es el origen del odio, es decir, el islamismo y el judaísmo. Sin ellos, no existiría el Estado judío, que no es más que un concepto, ni existiría tampoco el concepto de los territorios islámicos que fueron invadidos y profanados. No chocarían con violencia entre sí.