La cadena del puente

Los que hablamos o escribimos de fútbol repetimos las mismas expresiones impersonales que no por manidas dejan de tener sentido, y que resultan más cómodas y afinadas que buscar fórmulas originales para decir lo mismo. Entre las más utilizadas, seguramente por ser ciertas, están las que hablan de la igualdad entre los equipos: «no hay rival pequeño», «la liga está muy igualada», «cualquiera le gana a cualquiera», «nadie dijo que esto iba a ser fácil», «ninguno se va a pasear»…

Pero es que es lo que hay. En el grupo 14 de Tercera la igualdad viene siendo una constante en los últimos años. Con siete jornadas disputadas, comienzan a aparecer datos curiosos que reconocen que tienen razón (porque la razón ni se da ni se quita, se tiene) los que hablan de «liga igualada».

En el puente del 12 de octubre hubo doble jornada jueves-domingo. Cuando esto ocurre en una liga amateur, los que salen más airosos son los que tienen plantillas más largas y los que cuentan con jugadores que se dediquen solo al fútbol. Habría que ver también si entre las bajas ha habido futbolistas que recalan en los equipos por tener los estudios cerca y regresan a sus hogares cuando se juntan unos días festivos.

Estaba convencido de que se iba a abrir una brecha más clara entre las diferentes zonas de la tabla o que nos iba a aclarar los objetivos por los que cada equipo puede pelear este curso. Pero no.

Veamos algunos datos con siete jornadas disputadas: solo hay 4 puntos entre los puestos de ‘playoff’ de ascenso y los de descenso; Solo el Don Benito ha ganado más de 3 partidos (5); Solo Valverdeño y Castuera han perdido más de 3 (4); Este último, que marca la salvación, está a tiro de un partido del playoff de ascenso; El equipo más goleador está en la posición 11ª; el equipo más goleado también es el 11º porque es el mismo, el Jaraíz.

En una ‘liga igualada’, como todas, los equipos suelen hablar de ‘hacerse fuertes en casa’, como siempre, y más sabiendo de la importancia en los resultados de tener diferentes terrenos de juego, que ya hemos tratado en esta sección. Pero el hecho curioso es que en el puente se han dado unos resultados que se pueden listar encadenados según las victorias a domicilio: el Don Benito ganó en Pinilla, el campo del Diocesano; el Diocesano ganó en Fuente de Cantos; el Fuente de Cantos en Castuera; el Castuera en Villafranca; el Villafranca en Navalmoral al Moralo; el Moralo en Azuaga; el Azuaga en Arroyo; y el Arroyo en Valverde de Leganés al Rácing.

No en todos los eslabones de esta cadena podemos decir que el resultado fuera una sorpresa, pero llama la atención que demasiados equipos que consiguen victorias en campos complicados, tres días antes o después pierden en casa partidos, en un principio, más asequibles.

Aún hay más: solo el Don Benito ganó los dos partidos; Solo elValverdeño perdió los dos; Coria y Montehermoso (2º y 3º) empataron los dos partidos, lo que explica el distanciamiento del líder. El Trujillo consiguió su primera victoria, lo que deja su trayectoria para que cada cual la tome como le plazca, esto es, solo ha perdido un partido, o solo ha ganado un partido. En el Don Álvaro hubo jugadores que estuvieron convocados en cuatro días para tres partidos, los dos suyos y el del Mérida; y aún no he mencionado a Calamonte, Jerez,Olivenza y Pueblonuevo, y es que este parece ser el plan secreto de estos cuatro, no llamar la atención y esperar su momento para el asalto a las zonas nobles de la tabla del ‘Rey’ Marrero.