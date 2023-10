No leen libros, pero critican con dureza a los galardonados en los certámenes literarios. No son dechados de buena forma física, pero ponen el grito en el cielo cuando aprecian en una fotografía que un actor o una actriz ha subido un poco de peso. No son expertos en lenguaje, pero pueden mandar a un famoso a la hoguera por un despiste lingüístico. Cuestionan asuntos privados como la maternidad/paternidad y las tendencias sexuales de personas a quienes no han saludado en la vida, etcétera.

Son los haters, esta tribu de personas tóxicas que, si bien han existido siempre, vivían en el anonimato hasta la llegada de las redes sociales, un espacio virtual que ellos intentan convertir en una ciénaga. Sea por egolatría, necesidad de llamar la atención, por maldad o por entretenimiento, la razón de ser del hater es atacar por atacar Sea por egolatría, necesidad de llamar la atención, por maldad o por entretenimiento, la razón de ser del hater es atacar por atacar y, a ser posible, provocar un desgaste emocional en las personas que reciben sus dardos envenenados, a las que eligen bien por inquina ad hominen o al azar. Muchos famosos están preparados mentalmente para ignorar a estas pléyades de haters, pero otros lo llevan mal. El último caso lo tenemos en la cantante Aitana, que está tratando de canalizar la presión de los odiadores que no ven con buenos ojos sus últimas coreografías, que tachan de sensualidad excesiva. Algo sabemos a ciencia exacta de estos odiadores: son tan dañinos como indestructibles. Viven alentados por sus traumas o bien pastoreados por terceras personas que saben gestionar en su propio beneficio la neurosis y la frustración que sufren estos. No son culpables las redes sociales, sino quienes las usan de manera mezquina, con la única pretensión de sembrar y recoger los caprichosos frutos del odio. Aitana, a quien hemos visto llorar en un concierto en Málaga, y otros muchos famosos deberán aprender a ignorar a los haters, una lacra que ha venido para quedarse.