Romper con la pobreza socialista

Esta semana la realidad nos ha dado de frente a la sociedad extremeña. Ya lo sabíamos, pero el informe Arope nos lo han recordado. El 37% de los extremeños está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Una situación, donde la mujer se lleva la peor parte y que es consecuencia de ser la comunidad con la renta media más baja de toda España, poco más de 10.000 euros.

36 años de un Gobierno del PSOE y, en Extremadura, más de un tercio de la población se encuentra riesgo de pobreza y/o exclusión social, ¿Esto es progreso? ¿Esto es motivo para colgarse medallas? No es para estar contentos con las cifras que ha dejado el desgobierno de la mala gestión, también llamado gobierno socialista.

Ante esta radiografía de la situación de Extremadura, se hace necesario cambiar las recetas que no han funcionado, las medidas fracasadas y las políticas obsoletas.

La primera medida por parte del Gobierno de María Guardiola para este cambio de rumbo, ha sido una bajada de impuestos a todos los extremeños. Dejaremos así de ser los españoles con los impuestos más altos y los sueldos más bajos. Medida que ha contado con la oposición del Partido Socialista.

¿Pueden permitirse estar en contra de que los extremeños tengan más dinero en sus bolsillos, de que paguen menos impuestos y de que tengan más ayudas con la rebaja fiscal del nuevo gobierno de María Guardiola?

Debe ser difícil estar en la oposición viendo como en menos de 100 días un gobierno leal cumple sus promesas.

Cuando se sale de los despachos y se habla con los extremeños, con los diferentes sectores, con personas de distintas edades, en general, cuando se toma el pulso a la sociedad puedes aportarles estas mejoras que trae el gobierno de María Guardiola.

Ante la dificultad que tienen casi 600.000 extremeños para llegar a final de mes, según el informe del Ministerio de Derechos Sociales, este gobierno aplica una rebaja del IRPF que afecta con más de 300 euros a quienes cobran 1.200 euros, mucho más a quienes ingresan menos de esa cuantía. Más riqueza que se le devolverá a todos los que hagan la declaración de la renta. De forma escalonada, a quienes menos cobran, más se les va a devolver.

En una región de algo más de un millón de habitantes casi la mitad no puede hacer frente a gastos imprevistos. Y es que la cuenta es muy sencilla. Si el salario es bajo, el alquiler o hipoteca alto, la cesta de la compra casi imposible las cuentas no salen. Números, que por mucho que los extremeños hacen malabares, no cuadran.

Y lo peor de todo, es que estos malos datos han crecido en los últimos años llegando a una explosión de inestabilidad, propiciada de una mala gestión.

El gobierno de María Guardiola, un ejecutivo que ya ha demostrado que es de palabra y de promesas cumplidas, ha dado los primeros pasos para mejorar esas cifras gracias a una buena gestión que apenas llega a los 100 días, rompiendo así con la pobreza socialista.