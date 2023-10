El pasado miércoles se presentó en La Económica (en los papeles, Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz) un más que notable boletín dedicado a Don Antonio Macho, crítico taurino que fuera. Crítico y coleccionista afortunado al que ahora, veinte años después de su muerte, le cabe la dicha de que su acarreo de vida y toros tenga acomodo en tan docta casa. Ahí queda, para quien quiera saber, el pálpito del toreo extremeño de finales de siglo. Ahí el alma de uno que rondó las plazas de toros…

- Una para el apartado.

Eso pedí: una para el apartado. Una entrada. Pamplona por cuando los sanfermines. La monumental, la que dicen hermana chica de la monumental sevillana, la de Joselito. Calor. Y, tras de mí, dos muchachos, poco más que dos niños. Quizá solo dos niños. Uno de ellos me pregunta por dónde se va a los corrales. Acaban de comprar su entrada para el apartado, pero no saben por dónde.

- Aquí, a la vuelta. Veréis gente esperando a que abran.

Y allá que nos fuimos, ellos y yo, al paso, camino de los corrales. Tan al mismo paso que no me quedó otro remedio que charlarles. Dos mozalbetes que sabían de toros y toreros. El mayor creo que dijo tener catorce, el otro, el pequeño, doce. Pudiera ser. Esto ocurrió en julio y, ahora, tres meses después, no alcanzo a recordar. Venía yo de Badajoz, allí, la Económica tuvo la gentileza de invitarme a ver lo que queda de los archivos taurinos de Antonio Macho. Libros, revistas, anotaciones, carteles, entradas… Entradas…

Las palabras de aquellos dos perillanes bajo los plátanos de sombra que circundan el coso navarrico acabaron por enternecerme. Y si a primera vista me parecieron niños, ahora, oyéndoles, me parecían hombres.ombres en ciernes, pero muy hombres. Enseguida me hicieron ver que sabían de lo que hablaban, que no hablaban a lo bobo, que no eran aficionados de ocasión, sino que habían bebido de fuente fecunda. Sabían con pasión. Eran de La Ribera, de Tudela y, al parecer, su padre era aficionado. Presumían de haber visto toros en Tafalla, en Tudela, en Aranda, en Logroño, en Burgos… y de haberse fotografiado con casi todas las figuras del escalafón. Tenían, como tenemos todos los aficionados, preferencias. Y, como todos los aficionados, tardes memorables. De eso hablábamos mientras hacíamos cola a la puerta de corrales. El mayor, con desparpajo, señaló a los toreros de arte como sus favoritos. Y yo, viéndoles allí, junto a mí, agradecía al Señor aquel soberbio encuentro.

Antonio Macho, como yo, guardaba todo lo que le olía a toro. A tarde de toros. A la luz cegadora que descerraja los toriles. Como yo. Como muchos de los aficionados que me salen al paso. Los más... Y, en eso, abrieron las puertas. Nos íbamos acercando y, mientras, que si la ganadería de hoy es de las duras, que si cuando nos hicimos la foto con Roca Rey, que si los toros de Olite salieron flojos… Me acordé de Rafael García Serrano. Y de Eugenio. Y de la proclamación de la primavera. El mayor tenía ya aplomo de hombre entero, el menor los ojos inmensos de la inocencia…

- Por favor, no me la rompa mucho, que las conservo.

- ¡Anda! ¡Y nosotros!

El portero tuvo la maña de cortar con delicadeza las entradas. Las tres. La mía y las de ellos. Y los tres subimos las escaleras en busca del toro, de los toros en majestad. Tan felices… Allá arriba, en un rinconcito, cerveza y pinchos de chistorra. Algunos conocidos. Los muchachos me preguntaron dónde colocarse para ver mejor la faena, y, diligentes, pusieron sus reales donde les recomendé. Allí aguantaron mientras otros, quizá no tan aficionados como ellos, charlaban, bebían y comían. Yo ya sabía que eran aficionados cabales. Lo de guardar las entradas lo cantaba. Como le canta el archivo a Don Antonio Macho.

* Abogado