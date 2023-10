Las pagas no funcionan

Un dato. Cerca de 500 personas, que fueron preseleccionadas por el Servicio Público de Empleo de Extremadura para optar a alguno de los 116 puestos de trabajo ofertados por el Ayuntamiento de Plasencia durante un año no se presentaron a los exámenes. Según el concejal de Recursos Humanos, algunas acuden, firman el examen y se van, otras, ni eso.

Si ya parece inexplicable, resulta que ni en esta ciudad extremeña ni en muchas otras es la primera vez que sucede, al contrario. Lo que escuchas son los comentarios de que es "lo que pasa siempre". De hecho, en los últimos planes de empleo del ayuntamiento placentino es una situación que se viene repitiendo.

Por eso, en esta ocasión, el propio concejal ha pedido a la Junta de Extremadura algún tipo de medida, «que dicte criterios objetivos para que esto no suceda». ¿Qué hay detrás de sus palabras? Ni más ni menos que una solicitud de algún tipo de penalización para este tipo de personas que, lo que es más grave, le pueden quitar el puesto en la lista de preselección a quien sí quiere trabajar y, paradójicamente, nunca recibe la llamada del Sexpe. No lo digo yo, es de lo que se quejan una y otra vez numerosos desempleados, que «siempre llaman a los mismos».

Y la explicación de todos es que los que no se presentan lo hacen porque tienen algún tipo de paga, prestación, subsidio o similar y prefieren seguir cobrándolo que entrar de nuevo en el mercado laboral. Es decir, imagino que no pueden decirle al Sexpe que no van a ir al examen, por lo que forman parte de los preseleccionados, pero luego no acuden a las pruebas.

¿Es que no hay ningún tipo de control o seguimiento? Desde luego, si esto funciona así, y es lo que parece, no cabe duda de que el sistema está corrompido y no se está cumpliendo el fin para el que se creó. La prestación o paga es para quien no tiene otras opciones y la responsabilidad de los departamentos de Empleo es encargarse de comprobar que el desempleado no se está aprovechando y viviendo de las pagas, y se está esforzando en volver al mercado laboral. Los servicios públicos de empleo no deberían ser una oenegé. Al que quiera vivir del cuento, que se le penalice o se le quite la prestación, así se lo pensaría dos veces antes de desaprovechar una oportunidad laboral que otros están desando conseguir y no logran.