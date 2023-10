Mi padre solía cantarme ‘Mi niña Lola’, de Pepe Pinto, para recordarme que mientras él estuviera en el mundo, yo nunca estaría sola. Quizá por ello o quizás simplemente porque era mi padre, cuando murió, hace 20 años, yo empecé a sentir la necesidad de acudir al cementerio y seguir físicamente a su lado, aunque solo fuera junto a su tumba.

Vivo en Mérida desde que tenía poco más de tres años pero hasta que él se fue, cuando yo ya había cumplido los 37, nunca había entrado en su cementario y solo lo había hecho en contadas ocasiones en el camposanto de mi pueblo, donde ya entonces estaban enterradas personas muy queridas para mí.

Desde que el cuerpo de mi padre fue depositado en el último piso de una pared de nichos, sentí responsabilidad sobre su sepultura, tal vez porque mi madre, que hasta entonces se había ocupado de cuidar los enterramientos familiares, ya no podía subirse a una insegura escalera para colocarle flores.

A partir de ahí empezó mi cometido como cuidadora de tumbas, en una herencia que ella me dejó y que yo sigo, sin prodigarme demasiado a lo largo del año, pero nunca sin faltar a mi responsabilidad de que los panteones y lápidas bajo mi cuidado estén atendidos y sean adornados con flores naturales para la celebración de Los Santos.

Como todo en la vida, hay un aprendizaje en el cuidado de las tumbas y en seguida asimilas que el rojo pasión de las rosas o los claveles de tela solo se mantiene bien con el paso de las semanas y meses en la escondida tumba de los abuelos, en una de las zonas más umbrías del cementerio viejo de Mérida.

Curiosamente aquí, en este patio de nichos antiguos y sombríos, una tarde me encontré un precioso agaporni que revoloteaba alegre, no sé si perdido o tratando de buscar a un difunto amado. Relato la historia, porque lo cierto es que su vuelo y su canto entre las sepulturas aquella solitaria tarde de otoño, me pareció un regalo de la vida solo para mí en medio del silencio y la paz de los muertos. Ya había descubierto yo que puede existir también poesía en los cementerios, pero el pajarito de colores me lo confirmó.

En esta zona de sombra escondida está mi tumba preferida, la más sencilla y la más bonita, la de Sofía, una mujer que vivió entre 1908 y 1998 y que tiene una lápida en cerámica rosa que de inmediato te lleva a pensar que debió de ser una persona tan libre y distinta en su vida, que quienes quisieron recordarla decidieron que, ni siquiera muerta, merecía someterse a la tiranía del mármol y el bronce funerario.

En mi relación con el camposanto de Mérida he visto crecer prácticamente la parte nueva y cuando subo hasta donde está el panteón de mis padres, reconozco a un lado y otro del acceso principal las lápidas de familiares, amigos y conocidos, como si paseara por una Calle Santa Eulalia que ya es eterna.

Por ello, mis ojos siempre saludan a Maribel, que se fue demasiado pronto y a Carmen, que tampoco pudo ver a sus hijas graduarse en el instituto. A tío Domingo le mando un beso, ahí al sol, protegidito en una esquina, después de mirar hacia donde están Juana y Juan, juntos y enamorados, como vivieron hasta hacerse ancianos, pero ya bajo el mármol blanco.

"Sobra decir que las cuidadoras de tumbas, como las cuidadoras de todo, somos mayoritariamente mujeres, que limpiamos trozos de mármol y los adornamos con flores para que los nuestros no se sientan abandonados"

También hay tumbas prácticas que te sirven de guía en las intrincadas calles de panteones del camposanto viejo, donde están enterrados mis suegros, como la de Isabel Barrena, una mujer que se llama igual que mi amiga, a quien le deseo que como mínimo viva los mismo años que su tocaya, que dejó este mundo después de disfrutar de 93 primaveras, recordada por hijos y nietos.

Cruces, ángeles y vírgenes adornan el descanso eterno en todos los cementerios, con especial protagonismo en el de Mérida de la Mártir Santa Eulalia, patrona de la ciudad y consuelo perpetuo para muchos de quienes la habitaron. También he podido encontrar la singularidad de quienes prefieren la hoz y el martillo para seguir muriendo por la causa en la que han creído o el escudo de un equipo de fútbol para poder defender al club de sus amores toda la eternidad.

Sobra decir que las cuidadoras de tumbas, como las cuidadoras de todo, somos mayoritariamente mujeres, que limpiamos trozos de mármol y los adornamos con flores para que los nuestros no se sientan abandonados y sean tratados con dignidad aunque ya no estén, en ese “amor constante, más allá de la muerte”, como escribió Francisco de Quevedo.

* Periodista