Además de mucho dinero, los ricos tienen varias patrias. No se conforman, no, con una, aquella en la que han nacido o allá donde ejercen su trabajo. En cuanto hacen unos milloncejos de nada, ya buscan (y encuentran) otras cuantas, generalmente lejos de su domicilio, pero, como ahora con lo de la globalización, todo está muy cerca, a tiro de clic de ordenador, pues eso, que si tienes pasta, te salen patrias hasta de dentro del bolsillo de los pobres o de las nóminas de los del salario mínimo. Y si estos ganan más de lo que tú crees que tienen que ganar, puedes decir a voz en grito que la Patria está en peligro, que se rompe España u otras beatíficas profecías semejantes. La Patria, con mayúscula, lo primero, pero, claro, ¿qué patria?

La pregunta de marras puede responderse con los datos contenidos en el informe «Evasión fiscal global 2024» elaborado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea. Según este estudio, la evasión y la elusión fiscal globales alcanzan los 12 billones (con b) de dólares, un 15% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Dicho en román paladino: los más ricos de la tierra desvían esa enorme cantidad de dinero a lugares donde pagan poco o no pagan nada. Obviamente, se ahorran zaquiladas de impuestos, tasas y demás. Todo blanco y migado. Los que más se benefician con estas operaciones son, lógicamente, los que más tienen, es decir los más patriotas: China (2 billones en paraísos fiscales), Estados Unidos (1,6) y Gran Bretaña (1,2). Lo de los chinos es, como mínimo, curioso: ¡En lo que han quedado el comunismo redentor y la dictadura del proletariado! Si bien no creo que el que se ha llevado los dólares fuera de su tierra sea el que le vende a usted la cinta adhesiva y los destornilladores.

España no se libra de esta plaga. Hace tiempo que somos muy modernos, de modo que estamos al día de los grandes avances de la Humanidad y de las ventajas del progreso o ¿qué se creía usted, que a los que se les llena la boca con la Patria, la Patria y venga la Patria no les tentaba sacar unas perrillas al extranjero? Pues, estaba usted equivocado. Claro que les tentaba (y les tienta); tanto que el referido informe asegura que los españoles tenemos (ju, ju, me hace gracia escribir la primera persona del plural) unos 140.000 millones de dólares en paraísos fiscales. ¿Y dónde? Pues, donde va a ser, alma de cántaro, donde se pague menos, donde haya rebajitas, donde los beneficios sean palpables: islas del mar Caribe, Singapur, Hong-Kong (¡Ay los chinos metidos a capitalistas!) y, pásmense, Luxemburgo, ahí al lado, en plena Unión Europea. O sea, que si le sobra a usted calderilla, no hace falta que coja el avión y se vaya al Asia, no, tiene usted un refugio fiscal mucho más cerca y, además, no tendrá excesivos problemas con el idioma porque casi la mitad de los luxemburgueses son de Tras Os Montes, de la parte de Miranda do Douro. Otra ventajita más.

El estudio de la Unión Europea no da nombres. Por consiguiente, nos quedamos sin saber quien tiene y quien no su pasta en los citados paraísos fiscales. Lo que si dice es que las multinacionales son las que más tajada sacan del invento. Y no solo porque tengan millones y más millones a buen recaudo, sino también porque desvían muchos de sus grandes beneficios a territorios de poca o nula tributación para no pagar impuestos. Miren las cifras concretas: casi el 36% de las ganancias que estas multinacionales (un billón, otra vez con b) obtienen fuera de su país de origen son trasladados cada año a refugios fiscales. Con ello causan un daño enorme (169.000 millones de dólares en 2020) a las naciones víctimas de este tinglado.

Como ven, las cifras son mareantes y suscitan muchas preguntas y comparaciones. Verbigracia: ¿qué se podría hacer con esos dineros que los patriotas ricos tienen en los paraísos fiscales?; ¿por qué nadie pone coto a este mal, que se va agudizando día a día con la globalización y el traslado de dinero por Internet? En octubre de 1989 asistí a una rueda de prensa en la que François Mitterrand, presidente francés, y Felipe González, jefe del Gobierno español, dieron cuenta de los acuerdos de la Cumbre Hispano-francesa celebrada en Valladolid. Recuerdo perfectamente sus alusiones, no muy concretas, eso sí, a la fuga de capitales y a la necesidad de atajar conjuntamente este problema. Entonces, la UE la componían solo 12 naciones y hasta parecía factible. Miren los años que han pasado y miren como estamos, según el Observatorio Fiscal de la propia UE. O sea, lo dicho: progresamos adecuadamente.

* Periodista