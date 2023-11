El advenimiento de Jude Bellingham ha resultado una bendición para el Real Madrid que viene a compensar en parte la marcha en los últimos años de tres referentes que han hecho historia: el tridente mágico formado por Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, ese Gandalf de tres cabezas y seis piernas que vino a llamarse la BBC.

Bellingham cayó en Valdebebas directamente desde el cielo, sin el molesto ruido mediático que acompaña a los fichajes de ciertas estrellas y que tanto gusta a la prensa deportiva (léase el inasibleMbappé). En trece partidos disputados ya ha superado los registros conseguidos en idéntico número de encuentros por leyendas como Puskás o Di Stéfano, y ha empatado con el propio Cristiano. Tan feliz y armónico ha sido el reciente aterrizaje de Bellingham a la capital de España (y tan letal para sus rivales), que a estas alturas no se trata de averiguar cuánto va a tardar Bellingham en adaptarse a la Liga española, sino cuánto va a tardar la Liga española en adaptarse a Bellingham... Quien lo probó –el Barça entre otros– lo sabe.

Pero más allá de su alto desempeño en el césped, reflejado en buen juego y goles, hay que destacar su impoluto comportamiento fuera de él. Bellingham es el embajador perfecto para un equipo como el Real Madrid que pretende ser modelo para muchos chiquillos de todo el mundo. La tranquilidad, mesura y sencillez de Bellingham contrasta con los infortunios del exasperante Vinicius, más volcado en los últimos tiempos en incendiar los ánimos de los equipos rivales que en batir su portería.

Bellingham está llamado a hacer historia en el club blanco. Es profesional, juega limpio, no acosa a los árbitros ni hace declaraciones fuera de lugar. Su reino es de este mundo, está en el césped, donde viene confirmándose semana a semana como uno de los futbolistas más en forma del momento, si no el que más. Cincelado por Miguel Ángel e instruido por la sabiduría de Séneca, Bellingham se antoja el héroe griego tranquilo que Homero no supo o no quiso escribir.

