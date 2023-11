Bidaurrázaga y el seleccionador que llevamos dentro

Hace unos días, la Federación Extremeña de Fútbol anunció una lista en la que convocaba a 22 futbolistas para un entrenamiento de preparación para la Copa de las Regiones de la UEFA, cuya primera fase se disputará del 8 al 10 de diciembre en una sede y ante dos rivales aún por determinar.

Después, el entrenamiento, fijado para el 31 de octubre, se suspendió. El acuerdo entre los equipos para resolver el 1 de noviembre los partidos aplazados en Tercera, además de la participación del Azuaga en Copa del Rey, suponían demasiadas ausencias entre los ‘elegidos’ por el seleccionador, Aitor Bidaurrázaga.

La convocatoria quedaba aplazada, pero la lista anunciada ya sirvió para que algunos se lanzaran a reclamar otros nombres más apetecibles para defender la verde, blanca y negra. «Oye, pues yo llevaría a Oliver Torres, Javi Galán, Rodri, Jesús Vázquez…». Ya, pero esta es una competición para jugadores con ficha de aficionado. Este es el primer y más importante criterio para que un jugador pueda ser seleccionado: no puede participar ningún futbolista que tenga o haya tenido ficha o contrato profesional. Para representar a Extremadura en la Copa de las Regiones de la UEFA solo se pueden elegir jugadores que a 1 de agosto de 2023 tuvieran entre 18 y 39 años, que pertenezcan, desde antes del comienzo de la actual temporada, a un club que tenga su equipo principal en el grupo 14 de Tercera, y que no haya sido internacional en categoría superior a juvenil. Si es extranjero, además, debe llevar más de dos años inscrito en la territorial extremeña.

En la anterior edición, Extremadura superó a Cataluña y Aragón en la primera fase disputada en Arroyo de San Serván, y cayó en semifinales ante Andalucía en Las Rozas, el 10 de marzo de 2020, a las puertas del estado de alarma. Cuando se pudo completar esa última edición, la acabó ganando Galicia y pasó a engrosar, junto al País Vasco y Castilla y León, el palmarés de campeones españoles de este título del que se han disputado doce ediciones.

En aquella selección de Domingo Terrón y Javi Moreno había nombres que en la actualidad son importantes en nuestro fútbol, pero que ya no son seleccionables, como Samu Hurtado, Fran Viñuela, Pablo Platero, Javi Bernal, Sergio Gómez, Edu Salles… Pero, esta vez, el seleccionador tiene menos cromos para barajar. En la actual Tercera Federación hay ahora muchos futbolistas que han pasado a tener ficha profesional por la necesidad que tienen los clubs de justificar el gasto de las subvenciones que reciben y, por tanto, ya no son seleccionables para esta competición.

El penúltimo condicionante llega desde la voluntad de la Federación y del seleccionador de no cargar el esfuerzo sobre algunos equipos y, aunque no hay ninguna norma al respecto, en estas convocatorias es habitual que no haya demasiados jugadores de un mismo club, dando lugar a que sean muchos los equipos representados. No será el caso del Don Álvaro por ser filial del Mérida.

Y luego ya queda el criterio de Bidaurrázaga para montar el puzzle con las piezas que considere que mejor encajan en cada posición para conjuntar el equipo más competitivo posible.

El resultado de todas estas premisas es que el seleccionador trabaja con 32 nombres. De entre ellos saldrán los convocados a los entrenamientos que espera poder realizar semanalmente hasta esa primera fase de diciembre para la que la territorial extremeña ha pedido volver a ser sede, teniendo, ya sí, como último condicionante el de las posibles lesiones que pudieran ocurrir.

Así que, antes de sacar a pasear al seleccionador que todos llevamos dentro, habrá que informarse sobre si ese nombre que nos parece mejor cumple con los criterios de selección.