El nombre de España, en vano

En el nombre de España, paz, pidió Blas de Otero, y añadió, - el hombre está en peligro, España, no te aduermas.

Ahora Sánchez toma el nombre de España, el del poeta y el de la paz en vano y reedita el verso, sustituyendo paz por amnistía. Sin despeinarse. Como si él, que es por quien, no pide sino impone, el olvido de los delitos, pudiera hablar solito en nombre de esa España a la que no le ha solicitado opinión, a la que ignora, a la que no responde y de espaldas a la que negocia, dice que por el progreso, con un prófugo de derechas nacionalista, burgués, elitista y supremacista, para colmo con una representación parlamentaria y, por tanto, popular, ridícula.

"Sánchez ofrece lo que no le pertenece, apropiándose de la voluntad de todos y hablando también por usted y por mí, querido lector

Sánchez ofrece lo que no le pertenece, apropiándose de la voluntad de todos y hablando también por usted y por mí, querido lector, que, al fin y al cabo, qué somos nosotros sino España también, y no solo su persona, Óscar Puente o Albares, sin contar a Bolaños, por favor, que qué atasco.

Todos ellos le secundan, claro, porque lo que corre peligro es su gobierno de coalición, como si tal proyecto, del que ya se han quejado empresas pioneras en nuestro país por la inestabilidad e inseguridad jurídica que provocan las ocurrencias de Sumar, fuera por sí solo España y no lo fueran también quienes llenan las calles clamando en contra de la medida.

Y su gran coro de propagandistas le aplauden, desde esos socialistas que parecen abducidos hasta tertulianos, opinadores y directores de periódicos, porque también sus sueldos, subvenciones, cargos y prebendas peligran, que yo no nombraré a nadie, pero hay desde quien afirma que el PSOE hace un enorme sacrificio hasta quien ve a Puigdemont vencido por esta medida de gracia y manipulan la última vergonzosa imagen para ocultar la foto que el prófugo ha colocado del referéndum ilegal, como reivindicación chulesca de que, vale, le pueden amnistiar, pero él no se arrepiente y lo volverá a a hacer.

Entonces, como ya no será delito, sí podremos afirmar como Otero, no que el hombre, que también, -y la mujer- sino que España está en peligro.