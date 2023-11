Cambiar de opinión es que dejes de preferir la tortilla sin cebolla y empieces a comerla como debe ser, con cebolla.

Cambiar de opinión es que vayas a salir de casa con falda y tacones y a última hora, por pereza, te pongas unos vaqueros y unas zapatillas planas.

Cambiar de opinión es ir normalmente de vacaciones a la playa y un año decidir que prefieres irte a la sierra.

Cambiar de opinión es, incluso, que lleves siglos sin gustarte el jazz y de pronto te descubras escuchando a Chet Baker a diario.

Cambiar de opinión cuando afecta principalmente a tu vida es asumible, es normal en la evolución de una persona y resulta lógico, pero decir que vas a hacer algo sabiendo harás justo lo contrario no es cambiar de opinión, es mentir.

Es mentir si dices que nunca gobernarías con los radicales de izquierda y lo haces. Es mentir si sostienes que no vas a pactar con los bilduetarras y lo haces. Mentir es proclamar que las condenas de los golpistas catalanes se iban a cumplir íntegras y luego indultarlos.

También es mentir manifestar que no se va a despenalizar la sedición y después hacerlo. O declarar que traerás a Puigdemont a España para ser juzgado y posteriormente mandar a tu vicepresidenta a negociar su regreso como pieza de la gobernabilidad de España. O asegurar que promoverás una reforma legal para que el Gobierno no pueda elegir magistrados del Tribunal Constitucional, para al poco colocar ahí a tu ministro de Justicia. Y mentira es aseverar que no va a haber peajes en las autovías, para tras las elecciones decir que Europa nos obligará a ello en 2024.

Supongo que esta manera de funcionar crea escuela, porque nuestro ex presidente Fernández Vara ha «cambiado de opinión» desde que proclamó que se iría del PSOE si pactaban con separatistas, pero ahora asume que es bueno cerrar heridas y gobernar de su mano.

Hay que ser muy cínicos para, en público, con luz y taquígrafos, decir Diego donde dijeron digo sin que les tiemble la voz. Total, la mayoría de las veces no pasa nada y sus trolas han demostrado no tener mayores consecuencias en las urnas. Además, ya se sabe que la manera de contar el relato y el apoyo mediático siempre ayudan a salir del paso.

Pero, qué quieren que les diga, yo prefiero a alguien que me mire de frente y me diga sin titubear que es capaz de LO QUE SEA con tal de seguir en el poder. Que me explique que está dispuesto a saltarse cualquier ley y regla moral con tal de seguir gobernando. Que me diga, sin vergüenza, que el fin justifica todos los medios.

Me parecería más valiente y honrado que esos reiterados «cambios de opinión». Total, sus votantes no se escandalizan ya por nada, y a los que no le votamos nos quedaría al menos la sensación de que tiene lo que hay que tener para ser presidente. Y no, no piensen mal, que me refiero a una ambición desmedida y digna de un estudio clínico.

*Periodista (@MerBaronaM)