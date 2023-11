La investidura de las tres mentiras

Hablar de mentiras y de Pedro Sánchez en la misma frase, a estas alturas, sería una obviedad innecesaria, si no fuera porque la futurible propuesta de investidura que se está gestando y, por tanto, cuatro posibles años de gobierno en nuestro país, se basarían en tres grandes falsedades que harían revolverse a cualquier demócrata.

El relato que ha preparado el candidato Sánchez para volver a ser presidente, a pesar de haber perdido las elecciones, descansa, más o menos, en esta idea: es necesario un acuerdo con otras fuerzas políticas progresistas para garantizar la convivencia. A nadie se le escapa que ese es el objetivo declarado, y que el verdadero objetivo es: necesito a cualquier precio los votos para seguir en Moncloa, vengan de donde vengan.

Ese relato, que he sintetizado en pocas palabras, se basa en tres mentiras. En caso de llegar a producirse, ni sería un acuerdo, ni sería progresista, ni garantizaría la convivencia.

No sería un acuerdo porque un acuerdo es el resultado de una negociación, y una negociación es un proceso de consenso en el que las partes negociadoras renuncian a sus máximos para alcanzar un punto intermedio. No es el caso. Los partidos independentistas que Sánchez necesita para volver a ser presidente están imponiendo todas sus condiciones y el presidente, sencillamente, las está aceptando. Se puede llamar de otras muchas formas (chantaje o compraventa, por ejemplo), pero no, desde luego, acuerdo político.

No puede garantizar la convivencia ninguna decisión política que premia a los delincuentes y, por tanto, castiga a quienes cumplen con la ley. Y no la puede garantizar por varias razones

No puede ser, ni lejanamente, progresista, por quienes participan de ello. Al menos dos de los partidos son, en lo socioeconómico, declaradamente de derechas (Junts y PNV) y, uno de ellos (PNV), singularmente definido por su afiliación religiosa, además de sentirse orgulloso de la raíz ideológica de su fundador, Sabino Arana (1865-1903), con un claro componente racista.. Un tercero, Bildu, alberga en sus filas a miles de personas que justificaron asesinatos selectivos de compatriotas, cuando no se hicieron cómplices de ellos o los ejecutaron, para tratar de imponer, vía totalitaria, un determinado dogma político, sin que exista, por el momento, una declaración oficial y global de que aquello estuvo mal. En general, el nacionalismo es una ideología supremacista y excluyente, cuya inercia consiste en explicar que los ciudadanos de un lugar son mejores que los de otros por el mero hecho de tener una ascendencia determinada. Considerar que la exclusión, el supremacismo, el racismo, el totalitarismo terrorista, la afiliación religiosa y los presupuestos socioeconómicos liberal-conservadores pueden formar parte de algo llamado «progresista», es una tomadura de pelo monumental, incluso para estos progresistas tan raros que llevan años sin hacer políticas de izquierdas.

No puede garantizar la convivencia ninguna decisión política que premia a los delincuentes y, por tanto, castiga a quienes cumplen con la ley. Y no la puede garantizar por varias razones. La primera, que desincentiva el cumplimiento de la ley e incentiva la delincuencia: ¿por qué no podrían organizarse otros grupos políticos descontentos con el sistema, que basasen su actividad en la quiebra legal, a sabiendas de que existe un horizonte de amnistía por delante? La segunda, que traslada el conflicto catalán —que no era sino un conflicto entre catalanes (los independentistas y los constitucionalistas)— a todo el país, es decir, que el conflicto se hace más grande y más inmanejable. La tercera, que defender la convivencia dando poder a quienes la rompieron, es pervertir el propio concepto de «convivencia», dejando que se apropien de él quienes necesitan resignificarlo para alcanzar sus plenos objetivos políticos.

Es muy grave que un dirigente se apreste a ser presidente incumpliendo algunos de los compromisos electorales más relevantes con los que se presentó a unas elecciones en las que quedó segundo; aún más grave es que quiera comparecer en una investidura mediante un relato absolutamente falaz porque le hace falta recoger votos en todos los basureros; pero aún más grave es que casi en torno a siete millones de españoles estén dispuestos a apoyar a un personaje tan peligroso haga lo que haga, diga lo que diga y mienta lo que mienta. Y este es uno de los criterios que define el abismo político al que se enfrenta la nación española hoy.

*Doctor en Comunicación Audiovisual