Normalización

Hay que normalizar la investidura (por antonomasia, sí, dada su unicidad). No sirve de nada continuar con la denuncia de sus arbitrariedades, no importa cuántas ni cuáles, si quien las comete no ve sino soloposibilidades para lograr su propósito, en la convicción de que nada va a afectar a los ciudadanos, las instituciones, la democracia.

Y, por lo mismo, igual de inútil es reprobar su ambición por seguir siendo presidente del Gobierno, si está en su poder la eliminación de cualquier impedimento (ninguno moral, desde luego, porque si algo caracteriza a quien está poseído por la ambición de poder, y no otra es la ambición por ser o por continuar siendo presidente del Gobierno, es que los escrúpulos se inhiben, desaparecen, por causapatológica o no). La investidura es ya un hecho y, como tal, hay que encajarla. En realidad, debe encajarla la Justicia, aunque ya tiene experiencia: no solose cuestionó la sentencia sobre lo ocurrido en Cataluña en 2017 sino que se indultó a quienes fueron condenados. Ahora, pensando en la investidura, tiene que encajar una amnistía para quienes, además de vulnerar la ley, se reafirman en los fines yen los medios para volver a hacerlo si el presidente del Gobierno, después de la amnistía, no cumple con el referéndum de independencia. (Hablar de Gobierno no tiene sentido, o no lo tiene decir «si el Gobierno no cumple», pues se trata solamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el que «manda, quita, pone y veda», por decirlo como lo diría Cervantes, con perdón.) La amnistía, para la que Sánchez ya cuenta con el aval de su partido (¿qué más da que se omitiera la amnistía en la pregunta a los militantes?), incluirá también, la duda ofende, a todos los independentistas que hayan cometido algún delito en los últimos años, estén o no relacionados con el procés, los delitos. A fin de normalizar la investidura, bastará con encajar la humillación de que un partido que tiene siete diputados en el Congreso, cuyo líder se atrinchera de la justicia en Bélgica (y que estaba a punto de perder su inmunidad como europarlamentario), exija un «acuerdo histórico» acerca del derecho de Cataluña a ser Catalunya, por decirlo sinmás, que así se entiende Así, Laura Borràs, por ejemplo, acusada de falsedad documental y prevaricación, o el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pendiente de ser juzgado por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco. Pero no quedaránfuera Josep Lluís Alay, responsable de organizar y financiar (vía Rusia) el llamado Tsunamic Democràtic, ni Marta Rovira, que lo dirigió con precisión. Puede que se beneficie incluso la familia de Jordi Pujol, sin la cual, como es sabido,Cataluña no sería Cataluña. La conclusión, en fin, mejor que la digaFernando Savater, tan de derechas últimamente: «España es formalmente una democracia, sí, pero está dejando de ser un Estado de derecho». La normalización no consiste en llamar concordia a la impunidad, como si no se conociera el precio concordado: la amnistía, el compromiso de un referéndum, el traspaso de la gestión de Rodalies y la condonación de 15.000 millones de deuda (qué expresivo Oriol Junqueras: «Meter dos mil euros en el bolsillo de cada catalán»). Eso, que se sepa. Es probable que haya más. Pero, a fin de normalizar la investidura, bastará con encajar la humillación de que un partido que tiene siete diputados en el Congreso, cuyo líder se atrinchera de la justicia en Bélgica (y que estaba a punto de perder su inmunidad como europarlamentario), exija un «acuerdo histórico» acerca del derecho de Cataluña a ser Catalunya, por decirlo sinmás, que así se entiende. Sin duda, mejor eso que falsar la conclusión de Savater mediante la popperiana idea de que “la democracia consiste en poner bajo control al poder político”. * Funcionario