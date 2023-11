Carretera y manta

Hace unos días, una emisora nacional me llamó para cubrir el partido de Copa en Villanueva de la Serena. ‘–Oye, pero yo vivo en Cáceres’. ‘–Bueno, pero también está en Extremadura ¿no?’ ‘–Ya, claro, pero esto no es Madrid donde tomas el transporte público y vas a cualquier parte en un rato, aquí hay que hacer kilómetros’.

Aquello me hizo recordar una conversación con el presidente del Moralo, Horacio López, sobre el lastre que era para su club la situación geográfica de Navalmoral. «Nos saldría más a cuenta jugar en Madrid que en algunos campos del grupo 14 de Tercera», me dijo en tono algo jocoso. Pero no es ninguna broma, ni mucho menos. Hasta siete estadios de la Tercera extremeña tiene el Moralo a más distancia que el Bernabéu. Los 254 kilómetros que separan Navalmoral de Jerez son su viaje más largo. Pues aún hay cinco desplazamientos en la liga que lo superan.

(A partir de aquí, al que no le gusten los datos que pase a la siguiente página).

Azuaga y Montehermoso tienen que recorrer 286 kilómetros para enfrentarse en lo que supone el desplazamiento más largo del grupo. Le siguen el Jaraíz-Jerez (281), Azuaga-Coria (264), Jaraíz-Fuente de Cantos (261) y Montehermoso-Jerez (260). Todos con sus vueltas y sus viceversas.

Navalmoral es el destino más lejano solo para Olivenza (239) y Rácing-Valverdeño (227). Jerez lo es para Jaraíz (281), Moralo (254) y Trujillo (191). Montehermoso es el viaje más largo para Azuaga (286), Castuera (209) y Don Benito (169). Azuaga, a su vez, lo es, además de para Montehermoso, para Coria (264), Arroyo (211) y Diocesano (198). Pero el que se lleva la palma en cuanto a destino más lejano para más equipos es el debutante, Jaraíz, en concreto para seis: Jerez (281), Fuente de Cantos (261), Pueblonuevo (223), Villafranca (225), Don Álvaro (178) y Calamonte (184).

No es extraño, entonces, comprobar que el Jaraíz es el que más kilómetros recorrerá a lo largo de la temporada, 5.772 entre idas y venidas para ir a pegar patadas a un balón. La medalla de plata es para Montehermoso (5.546) y la de bronce para el Moralo (5.390. El Azuaga (5.286) se cuela como único equipo pacense entre los cinco primeros, que completa otro cacereño, el Coria (5.048), al que sigue muy de cerca el Jerez (4.996). La razón, en este caso, es puramente numérica en cuanto a que en el grupo hay siete equipos de Cáceres por once de Badajoz.

Calamonte (3.258) y Don Álvaro (3.334), por su posición centrada junto a la capital autonómica, son los que menos kilómetros hacen. Sin embargo, no es ninguno de ellos el que menos se aleja de sus dependencias. El Don Benito tiene su salida más lejana a ‘solo’ 169 kilómetros. Y es que si se rebusca entre los datos siempre aparecen curiosidades: como que ese mismo trecho de 169 es el que, de media, separa al Jaraíz de su rival cada quince días; o que Trujillo y Pueblonuevo cubrirán, a lo largo de la temporada, exactamente la misma distancia (3.908 km.).

Lo que aquí cabe preguntarse es si los 2.514 kilómetros de diferencia entre el que más recorre y el que menos deberían recibir algún tipo de compensación económica, ya que lo que no pueden recuperar los jugadores, técnicos o directivos, en su mayoría aficionados o semiprofesionales, es el tiempo invertido en el viaje hacia sus sueños de fútbol. Porque, al final, «desde todas partes hay la misma distancia a las estrellas», que decía Séneca.

*Nota: los datos corresponden a las rutas recomendadas por la web de un fabricante de ruedas que tiene como símbolo un muñeco con el que comparto tallaje y hechuras.