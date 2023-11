Mi hijo Mario está en la edad de hacer preguntas masivas, y en esa búsqueda de conocimientos acude a mí con insistencia creyendo que puedo ayudarle. Pero ¿cómo podría hacerlo, si tengo aún más dudas que él?

Tendemos a creer que la información nos va a permitir comprenderlo todo. No es mi caso: por mucho que me documente, por mucho que lea, solo sé —a la manera de Sócrates— que no sé nada.

Y aquí estoy, en la neblina, sin entender la invasión de Rusia a Ucrania ni el conflicto secular entre judíos y palestinos, por no mencionar otras muchas guerras que apenas salen en los medios. No entiendo las reiteradas agresiones sexuales a mujeres, y, menos aún, que quienes vinieron a finiquitar esta lacra hayan terminado legislando para poner en la calle a violadores. No entiendo a esos españoles que viven presos de las siglas políticas y votan convertirse en ciudadanos de segunda y conceder espurios privilegios a Pedro Sánchez y a los enemigos de España. No entiendo las adicciones autodestructivas, no entiendo por qué muchos no leen un solo libro al año o por qué se castiga con restricciones a quienes tenemos coches que, aun siendo viejos, pasan regularmente la ITV.

No entiendo a quienes hacen lo contrario de lo que practican, a quienes les gusta posicionarse virulentamente en temas que desconocen, a quienes agreden a otras personas por simple placer ni a quienes les siguen la corriente.

No entiendo que Vinicius monte una trifulca en cada partido, las multas abusivas al ciudadano (que contrastan con la impunidad que disfruta la casta política) ni por qué la dorada juventud nos abandona tan pronto.

No entiendo esto ni muchas cosas más. Así que cuando repaso con Mario asuntos sencillos (las tablas de multiplicar, la diferencia entre palabras agudas, llanas y esdrújulas, los ríos de España…), respiro aliviado. Respecto a lo demás, solo sé que no sé nada, que no comprendo nada.

Intuyo que mi reino tampoco es de este mundo.

*Escritor