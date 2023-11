¿Y Extremadura para cuándo?

Una cosa está clara. La amnistía que Pedro Sánchez ha concedido a delincuentes no es para conciliar con los independentistas, sino para que estos lo mantengan en el sillón de La Moncloa. Aunque crea que por repetir la misma mentira mil veces se va a convertir en verdad está muy lejos de la realidad, porque con este pacto no fomentará una reconciliación real, sino todo lo contrario. Aunque dejando a un lado acuerdos con prófugos de la Justicia, ¿para cuándo una verdadera reconciliación con Extremadura? No debemos olvidarnos que los extremeños seguimos siendo unos ciudadanos de segunda para Pedro Sánchez, y con este trato de favoritismo hacia sus amigos catalanes estamos en riesgo de descender aún más.

A ellos les ha dado todo lo que han pedido hasta el momento, y si hay gobierno, les continuará dando todo lo que pidan durante los próximos cuatro años. ¿Y qué pasa con los extremeños? Nosotros también existimos, aunque el señor Sánchez crea que no. Y no le pedimos ser más que nadie, pero tampoco que nos ningunee como ha hecho recientemente, entre otras cosas, con el pacto firmado con Sumar donde no aparecen mejoras para Extremadura. Ni mejoras, ni inversiones, ni nada que favorezca Ni Extremadura. Pero el cierra de la Central Nuclear de Almaraz el PSOE sí lo contempla. No queremos que nos vuelvan a engañar con el AVE como ya hizo el Partido Socialista el pasado 18 de julio de 2022, con el Rey como testigo, y que los extremeños seamos noticia un día sí y otro también por quedarnos ‘tirados’ con las maletas en medio del campo. A los extremeños nos meten en trenes que se incendian o en los que no funcionaba el aire acondicionado. ¿Y qué pasa con los extremeños? Nosotros también existimos, aunque el señor Sánchez crea que no. Y no le pedimos ser más que nadie, pero tampoco que nos ningunee como ha hecho recientemente, entre otras cosas, con el pacto firmado con Sumar donde no aparecen mejoras para Extremadura Lo único que queremos es que al menos nos podamos subir a un tren que nos comunique con el resto de España, pero Pedro Sánchez no está muy por la labor. Hablando de ferrocarril también hay que defender el soterramiento del tren a su paso por Navalmoral de la Mata porque es algo irrenunciable, y esto es una nueva muestra de que tan sólo pedimos igualdad para todos. ¿Por qué se está realizando en otros sitios como en Cataluña y aquí en Extremadura no? Quizás el apellido ‘de la Mata’ no es suficiente para Sánchez. Mientras que para otros hay oportunidades, para nuestra tierra hay cierre de industrias. En el pacto PSOE-SUMAR, mencionado anteriormente, también aparece el cierre de la Central Nuclear de Almaraz. El mayor centro industrial de Campo Arañuelo no puede estar sujeto a decisiones políticas ideológicas de Madrid, que tienen ahora mismo en vilo a todas las localidades que viven de él porque no nos olvidemos que la Central Nuclear genera 800 puestos de trabajo directos, y 4.000 si incluimos los empleos indirectos y los inducidos. Por otro lado, el deporte extremeño también está cansado del ninguneo de Pedro Sánchez hacia esta Comunidad. ‘Por todo lo que nos une, por todo lo que nos separa’. Así ha anunciado el CD Badajoz el derbi que le enfrentará este domingo al CP Cacereño refiriéndose a la autovía entre las dos capitales de provincia de Extremadura que sigue sin llegar. Ambos conjuntos también reclaman esta carretera fundamental para la región. Querido Sánchez, la reconciliación no debe ser con Cataluña y con prófugos de la Justicia, usted tendría que reconciliarse con Extremadura y con los extremeños, que a ellos sí les importa España. *Diputado del PP. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intelligence