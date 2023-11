No es una escena inhabitual, sino una historia ya contada. Muchos de los escritores de éxito que se acercan al mundo del cine (pienso en Hollywood, pese a que seguramente no sean ajenas otras «industrias» cinematográficas) suelen salir escaldados. Seguramente con un gran cheque bajo el brazo, no es poco, pero recelosos del destino de su obra.

En una reciente entrevista, el bestseller John Grisham, que cuenta con varias novelas adaptadas en la gran pantalla, reconocía que aquello del celuloide era un arcano para él. Algo muy alejado de la creación, dominado por pulsiones que desconocía.asta el punto que, una vez consagrado con enorme éxito mundial, le rechazaron un libreto (previamente pagado) porque no valía para los cánones de los directivos de turno. Necesitaba, le decían, «tres escenas de amor y un final (feliz)». Con la misma desfachatez de los directivos de los estudios se mueve ahora mismo el partido socialista. Igual que aquél, se permite el lujo de despreciar las instituciones con las que no hemos dotado.Con la arrogancia de los que se creen poseedores de la verdad, nos encaminamos a una cara investidura. Costosa, por lo que significa en términos de ruptura de una de las bases de convivencia: la igualdad de los españoles. Pero también por su significado último: es preferible gobernar pervirtiendo la palabra dada que lo haga un partido que comparte (esto, desgraciadamente, sólo en teoría) tu misma visión del estado. Con la misma desfachatez de los directivos de los estudios se mueve ahora mismo el partido socialista. Igual que aquél, se permite el lujo de despreciar las instituciones con las que no hemos dotado.Con la arrogancia de los que se creen poseedores de la verdad, nos encaminamos a una cara investidura Esto se ha ido preparando con cuidado. El mismo mimo en la puesta en escena ha adornado cada una de las imágenes a la que hemos asistido en esta dilatada negociación. Al final, nos venden una historia de amor destinada a cumplirse. Como en esas cintas en las que el chico o la chica entran en el avión, o saltan barreras o irrumpen en medio de una boda. Con la fuerza del destino y de la pasión, a las que ninguna regla (lean aquí «estado de derecho») puede oponerse. El primer acto de este affaire tiene como protagonista a una adlátere. La vicepresidenta Yolanda Díaz se plantó en Bruselas para hablar / legitimar a Puigdemont. El movimiento intentó explicarlo con su verbo escasamente florido, olvidando la legalidad vigente como si fuera poco más que un engorroso trámite. Díaz salió de la entrevista con el expresidente catalán convencida de que habría un gobierno «progresista» ya que la situación en Cataluña exigía «explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político». Conviene no pasar por alto lo que realmente implicaba esta visita belga: por mucho que se empeñe en argumentar que su viaje lo hacía en calidad de líder de la agrupación Sumar, la condición de miembro del gobierno no tiene pausas en la vida pública. Significaba la presencia de la vicepresidenta de un gobierno (en funciones) a un fugado de la justicia española. No nos puede extrañar, claro, ya que su apelación a las “soluciones democráticas” supone que solo la vía política lo es. Se traduce en que consideran de que la actuación judicial se separa de ese proceder, cuando es justamente lo contrario. Supongo que el control jurisdiccional de las actuaciones políticas no entra dentro de la concepción democrática de la gallega. Toda esta puesta en escena no debe ocultar una realidad muy sólida: no hay otra necesidad o urgencia para esta desnaturalización de la separación de poderes que el interés particular de la investidura Como todo buen primer acto, funcionó como una preparación del segundo. Éste ya encabezado por el socialista Santos Cerdán. La extensión de un Sánchez que rehúye conscientemente la foto, Cerdán trató de dotar de normalidad a una negociación en la que ya se podía nombrar la palabra amnistía. La tercera escena de amor nos presenta al expresidente Zapatero. Que bordó el mismo papel al que está conduciendo Sánchez al partido: negar las posiciones asumidas por anterioridad. Escudándose en la convivencia dentro del país, Zapatero asumió explícitamente la posición contraria a la que expresó después de la sentencia del TC respecto de la inconstitucionalidad de determinados artículos de aquel Estatut que él mismo alentó. El final aún está por ver. Sánchez se ha asegurado las herramientas para que el proceso termine en su investidura, con la validación de una ley de amnistía, aunque sea temporal. Pero toda esta puesta en escena no debe ocultar una realidad muy sólida: no hay otra necesidad o urgencia para esta desnaturalización de la separación de poderes que el interés particular de la investidura. De hecho, tampoco la había para un propio PSOE que cuestionaba -en bloque- la viabilidad jurídica de la norma que pretende hasta la misma noche del 23 de julio. Así que, por supuesto, te entendemos de sobra, John. Es difícil de tragar.