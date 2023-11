Amnistía y violencia

Este domingo, se han convocado manifestaciones en las dos capitales de provincia extremeñas para protestar contra el acuerdo entre el PSOE nacional y los nacionalistas catalanes, que incluye la ley de amnistía. Esta supondría eximir de responsabilidad penal Carles Puigdemont y a otros implicados en el intento de separación de Cataluña del Estado español, en el 2017, que acabó con políticos en la cárcel o exiliados.

Está claro que Pedro Sánchez quiere volver a gobernar, parece que a toda costa y, con este objetivo, se ha lanzado a hacer concesiones a unos y otros partidos porque los ciudadanos no le dieron en las urnas la mayoría suficiente.

El problema es que la presunta línea roja que está dispuesto a saltarse está generando una contestación que, en algunos casos, está provocando situaciones de violencia en las calles.

Si lo que se quiere defender es la Constitución Española y la democracia, no puede hacerse con violencia y ya se sabe que hay grupos extremistas que se aprovechan de estas situaciones para, como se suele decir, armarla. Ante esto, los defensores de la CE deberían hacer dos cosas, una, condenar los actos violentos y, dos, no instigarlos ni alentarlos. La responsabilidad política debería estar por encima de todo y eso significa no utilizar un lenguaje de cara al ciudadano que pueda confundirse con una insinuación de movilización violenta, con un asalto que es precisamente lo que afirman que supone la amnistía.

Porque suele pasar que la política se olvida de que el fin no justifica los medios y, claro, el caos y los desórdenes públicos siempre vienen bien para mostrar al contrario que no tiene razón o que la cosa podría desmadrarse.

Es preocupante y peligroso. El asunto es serio, pero debería resolverse con los recursos democráticos que nos hemos dado. Por ejemplo, si consideramos que la norma es anticonstitucional, recurriéndola ante el tribunal competente. Los avisos a navegantes no hacen más que echar leña al fuego.

¿Hasta dónde hay que tensar la cuerda para gobernar? ¿Hay líneas rojas que no deberían cruzarse? La polaridad ideológica que existe en España ha llevado a que ni unos ni otros hayan conseguido los votos suficientes para hacerlo. Quizás habría que mirar a otros países y repensarse el sistema electoral para ganar en estabilidad y poder gobernar sin tener que bajarse los pantalones.