En el artículo Con flores a Vara, publicado en este mismo diario, se preguntaba Fernando Valbuena ¿Por qué un honrado padre de familia da amparo a criminales confesos?». Entiendo que la pregunta es retórica. Al fin y al cabo, Fernández Vara solo es un político más que ha preferido el lodazal y apurar «los minutos basura de su vida política», en palabras del citado columnista, antes que mostrar dignidad.

"Millones de personas se oponen a la amnistía que nos condena a la mayoría de los españoles a ser ciudadanos de segunda"

Aunque la pregunta de Valbuena es pertinente, yo me hago otra de mayor proyección. Lo que me abruma no es tanto por qué los políticos insisten en chapotear en el fango a cambio de disfrutar sus beneficios personales, sino por qué ciudadanos españoles que vienen sufriendo desde hace años una brutal asimetría respecto a catalanes y vascos aplaudían con entusiasmo la noche del 23-J. ¿Tanta alegría suponía para ellos los más que previsibles pactos entre Pedro Sánchez y los enemigos de España? ¿Tan maravilloso les resultaba a extremeños, andaluces, manchegos, riojanos, etcétera, la inminente amnistía que iba a ponerles a ellos mismos a los pies de los caballos de las comunidades donde impera un nacionalismo que detesta a España? ¿Tan plausible es que en las regiones más desfavorecidas peligren las instituciones y la construcción de hospitales –como señala el contradictorio García-Page–, solo para que Sánchez siga en el poder aun a costa de quebrar el régimen constitucional?

Jueces, fiscales, policías, inspectores de Hacienda, empresarios, socialistas históricos, diplomáticos y millones de personas se oponen a la amnistía que nos condena a la mayoría de los españoles a ser ciudadanos de segunda. ¿Pero de qué sirve ahora tanta oposición si ya hemos puesto en manos del pirómano Sánchez las cerillas y el bidón de gasolina?

España era esto: un país odiado por nacionalistas y por un presidente felón, y mal defendido por tantos españoles honrados que han aceptado poner al mando al fugado Puigdemont y pagar con el dinero de todos el banquete servido a beneficio de los más ricos y desleales.