Hartos del fútbol de barro

Me gusta ir de vez en cuando al fútbol a Trujillo. Y es que uno tiende a volver allí donde le han tratado bien. El pasado domingo acudí al Julián García de Guadiana consciente de que, con las lluvias caídas, el campo estaría en malas condiciones. Lo que ocurre es que a los que nos gusta este deporte lo disfrutamos en todas sus versiones, y la del llamado ‘fútbol de barro’ tiene su encanto por la brega y la épica que implica el juego en un terreno más propio de unas maniobras militares.

Pero en cuanto llegué me di cuenta de que esa pequeña gracia que nos puede hacer a los que acudimos de higos a brevas a este estadio ha pasado, hace tiempo, a ser vergonzoso para los que lo sufren a diario e impropio para el sexto municipio por habitantes de la provincia y el tercer destino turístico de la región en cuanto a número de visitantes.

Tanto aficionados como directivos están alineados en la idea de que los políticos locales, de un color u otro, no han hecho nada o lo que han hecho está mal y compromete la viabilidad de otras acciones más adecuadas, lo que es casi peor. El secretario del Trujillo, Miguel Godoy, admite que llega «a sentir vergüenza cuando vienen los otros equipos y ven las condiciones en que está todo». En la misma línea, la vicepresidenta, María Victoria Mateos, reclama: «Es que tenemos el peor campo de Tercera y de casi todos los de Primera Regional». Algo más optimista se muestra el presidente, Ángel Díaz: «La nueva alcaldesa parece que está por la labor y hemos contactado con la Federación para que nos echen una mano».

Sobre este tema, el expresidente, Beni Aza, que aún ayuda en la venta de papeletas o en lo que va surgiendo, hace una reflexión más sosegada sobre el tema: «Los políticos llegan con buenas intenciones, pero cuando echan cuentas y ven que vamos tirando con lo que tenemos, se dedican a otras causas que le dan más votos». Un aficionado, con apariencia de ser de los más veteranos del lugar, anunciaba resignado: «Ya sabemos que aquí hoy no vamos a ver fútbol, nada más que resbalones y patadones».

Con el tiempo seco el campo es malo, pero con lluvias se convierte en una infamia para la práctica deportiva. En el resto de instalaciones se van haciendo pequeñas reparaciones que lo mantienen en pie cuando llega algo de dinero procedente de Almaraz. Y es que este estadio está declarado como centro de descontaminación en caso de accidente en la central nuclear.

El problema tiene difícil solución. Cuando se reclamaba un cambio de césped, aunque fuera a artificial, el ayuntamiento se empeñó en invertir el dinero en un campo anexo que se hizo rápido y mal, y que es usado por todas las categorías inferiores de hasta tres clubs. No está conectado a la red eléctrica ni a la de saneamiento y desde parte del graderío no se ve el campo al completo, ya que está por debajo de la cota del terreno de juego. Mientras, en el ‘Juliano’ no hay espacio para ampliar los vestuarios. La iluminación se mejoró algo hace poco, pero la instalación es antigua y ha formado parte de la dieta de las ratas, lo que la convierte en insuficiente porque si se ponen los focos que serían recomendables saltan los plomos.

Y podría seguir con una larga lista de deficiencias, pero no quiero agotar mis líneas sin resaltar lo mejor que tiene este humilde campo de fútbol: las personas que ponen su trabajo y su tiempo para que el forastero se sienta como en casa, y eso no hay lujo en el mundo que lo supere.