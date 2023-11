No se cansa de mentir. El señor Sánchez continúa con un argumentario que ni él mismo se cree dejando a España y a comunidades autónomas como Extremadura a la altura del betún. Querido Sánchez, España no se va a rendir, y los extremeños tampoco nos vamos a cansar de luchar por ser iguales que el resto. ¡Basta ya de tantas mentiras!

Porque parece ser que se ha convertido en una costumbre para el que ha sido investido este jueves como presidente del Gobierno, eso sí, comprando los votos de los independentistas que ya han avisado que no se lo van a poner nada fácil. Era la única forma que tenía Pedro Sánchez de mantenerse en el poder y sin ningún pudor ni escrúpulos les ha dado todo lo que le han pedido.

"Sólo nombra a Extremadura para lo que le interesa, y también calló la situación bochornosa de nuestras infraestructuras"

Bulos y mentiras forman el día a día del partido socialista, y de Pedro Sánchez en particular. Este miércoles en la primera sesión del debate de investidura nombró a Extremadura y lo hizo -como no- para mentir. Lo que dijo sobre los comedores escolares extremeños es totalmente falso: «En Extremadura han dejado a miles de niños sin plazas de escuelas infantiles y sin comedores escolares». Una nueva mentira. La única verdad es que el partido socialista vendió una falsa gratuidad universal que no tenía presupuestada ya que solo incluían a 15.493 alumnos. ¿Qué pasa con el resto de alumnos extremeños? ¿Por qué le llaman universalidad si sólo destinan dinero para un número determinado? Para ello, el gobierno de María Guardiola ha tenido que trabajar duro y gestionar el acceso de quienes no estaban contemplados ni económicamente ni en espacio en los colegios por el anterior Gobierno.

Lo que no dijo Sánchez en su discurso de investidura fue que gracias al Partido Socialista los extremeños con rentas medias y bajas han sido los más castigados fiscalmente. Menos mal que eso ya ha cambiado por la rebaja fiscal que ha implantado el gobierno de María Guardiola en sus primeros 100 días. Ahora, Extremadura tiene los tipos del IRPF más bajos de España en los primeros tramos. Esto sí que es verdad señor Sánchez.

Sólo nombra a Extremadura para lo que le interesa y también calló la situación bochornosa de nuestras infraestructuras. «Si soy el próximo presidente del Gobierno, el AVE será una realidad y llegará a Extremadura», palabra de Sánchez en mayo de 2018. Aún seguimos esperando... ¿Dónde está también el tren Ruta de la Plata tan imprescindible en Extremadura? ¿Y la autovía que conecte Cáceres y Badajoz, es decir, las dos capitales de provincia de la región? Yo les respondo, siguen esperando en un cajón de Moncloa.

Señor Sánchez, esto no se trata de comunidades autónomas, no se trata de darles a unos más que al resto, se trata de dignidad y decencia porque estamos presenciando una auténtica quiebra de nuestro estado de Derecho. Por lo que se ha podido ver en este debate de investidura, Pedro Sánchez tendrá que ser investido día a día y mes a mes por sus socios catalanes y vascos... y ya le han avisado. «No se la juegue señor Sánchez», aseguraba desde la tribuna el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le advertía que «con nosotros no tiente a la suerte».

Ya no sabemos si gobierna Pedro Sánchez o cualquiera de los jefes de los partidos independentistas. Recuerde, señor Sánchez, coherencia y decencia.