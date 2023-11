¿El atraco institucional es constitucional?

Sin entrar en pormenores, que no se han publicado aún, o en cómo irán evolucionando las presiones de los soberanistas sobre el recién conformado gobierno y sin contemplar la inconstitucionalidad o no de la amnistía (asunto que se me escapa por no ser jurista), se puede afirmar de primeras que el pacto con los separatistas catalanes, según el texto publicado en todos los medios hace unos días, conlleva un perjuicio para las regiones más pobres del país, por lo siguiente:

1) La condonación de la deuda por importe de 15.000 millones de euros (20,5% de la deuda pública de Cataluña), significa que a una familia catalana se le perdonan 8.000 euros frente a los 2.740 de una extremeña si le aplican el mismo porcentaje de quita, o sea, el triple, lo que es una injusticia manifiesta. Sin obviar que, a lo anterior, hay que sumar los 1.300 millones de intereses que soporta. 2) Además de otros 6.000 millones que el Estado va a gastar en infraestructuras ferroviarias mientras en Extremadura ni se ha concluido la vía del AVE (y eso que la inauguraron como tal hace año y medio), donde faltan aún por invertir unos 1.800 millones de euros en un tren que todos los gobiernos anteriores nos habían prometido, y nosotros ingenuamente les creímos cuando decían que funcionaría en 2010, en 2012, 2015, 2020... (y ya como poco lo retrasan a 2030) ni se ha electrificado el trazado para mercancías entre Mérida y Puertollano (420 millones de euros pendientes). 3) Se proponen beneficiar también a las 8.000 empresas que han abandonado Cataluña desde 2017 para que regresen (cantidad para el señuelo aún sin determinar). 4) Y, por si fuera poco, en breve, retomarán la concreción de la ‘deuda histórica’ que el resto de España, según los nacionalistas, mantiene con Cataluña, y que estiman ellos en 450.000 millones de euros. ¿Alguien concibe tal aberrante pacto? He leído que hay diputados extremeños que justifican tamaño despropósito cuando afirman sin recato ni pudor que «nuestra región sale ganando», pero no especifican en qué conceptos o en cuáles partidas presupuestarias para mejorar los presupuestos propios en educación, sanidad, infraestructuras, equipamientos, cultura, etcétera. ¿Lo pueden explicar públicamente para que la sociedad se entere? No sé si son conscientes de que en realidad están apoyando la quiebra del principio constitucional de la solidaridad interterritorial. Y de paso, ¿cuál es la razón de esa supuesta deuda histórica con Cataluña habiendo sido una de las pocas regiones primadas de España desde 1830?, ¿cómo alguien puede alterar de forma torticera la historia para quedar como víctimas cuando han concentrado, desde la revolución industrial, casi todo el desarrollo con el apoyo estatal, condenando a regiones como Extremadura a la miseria? Cabe recordar que en 1800 Extremadura ocupaba la cuarta posición en el ranking regional por PIB mientras Cataluña estaba cuatro puestos por debajo (8º lugar); sin embargo, Cataluña, merced a esos privilegios obtenidos con los gobiernos de todos los colores está hoy en la cuarta posición y Extremadura en la última, en el transcurso de apenas dos siglos. Por consiguiente, no sé cómo han concluido que el Estado les debe casi medio billón de euros y nadie les ha reprochado la falta de rigor y metodología en ese cálculo. Lo lógico es que la deuda se tenga contraída con Extremadura, Andalucía o ambas Castillas por el abandono secular. No comprendo cómo la gente puede tolerar con todo lo que digan unos tipos insolidarios y sin más criterio que aumentar sus prebendas para que una coalición forme gobierno a un coste inasumible. Asimismo, que nos concreten cuánto nos van a incrementar los impuestos al conjunto de españoles para pagar semejante saqueo de las arcas públicas con la complicidad de los desertores de sus circunscripciones electorales. Estamos hablando de la perturbación de los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, y por ello no se debe vulnerar el artículo 138 de la CE, que vela para que no existan privilegios entre comunidades autónomas, dado que en los territorios viven gentes y, por ende, si los desequilibrios aumentan las disparidades sociales también lo harán. Todo ello sin mencionar la propuesta de cesión del total de los tributos generados en Cataluña que invalidaría el modelo de financiación corrector de disparidades sociales, previsto en la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA). En definitiva, si avanzan con dichas estipulaciones del pacto firmado, entonces tal vez tendríamos que manejar otras opciones para sobrevivir en mejores condiciones; es una alternativa que no defiendo personalmente, pero llegado el caso, la emancipación nos beneficiaría más que continuar en un Estado que reiteradamente nos vilipendia. No podemos seguir indolentes porque no somos menos que otros en derechos y también podemos esgrimir nuestros ‘hechos diferenciales’, con singularidades históricas, culturales, económicas y ambientales puesto que poseemos una superficie extensa y plagada de recursos (hídricos, forestales, agrícolas, ganaderos, mineros, energéticos…), por lo que merecemos un escenario menos desfavorable y pernicioso que el que se nos presenta, sin depender de chantajes ni coacciones que se plasman en injusticias palmarias. *Catedrático de Ordenación del Territorio