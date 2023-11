Mercedes o gracias. Cómo el PSOE ha vendido España

Entendemos merced como la concesión de un premio al mérito. En el medievo, la gracia era entregada por el rey a sus vasallos, generalmente como reconocimiento militar. Aunque algunas veces en dinero, la mayor parte de estas consistían en un señorío, es decir, el rey desgajaba parte de su territorio en favor de una nobleza cada día más poderosa. Desde ese momento, con unos caballeros enriquecidos, los enfrentamientos entre esta y la corona no hicieron más que incrementarse. Mientras unos y otros luchaban por el poder, el populacho se veía obligado a sobrevivir asfixiado a impuestos, siempre y cuando las epidemias o las guerras no acelerasen su paso al más allá.

Hoy día tenemos un mondregote por presidente del gobierno, un traidor a la patria y a tantos que confiaron en una palabra que parece haberse evaporado en el cohete de su vicepresidenta. Con el firme propósito de mantenerse en la poltrona, ha otorgado mercedes –llámese amnistía o condonación de deuda– a todo aquel que se le precie, aunque sean enemigos de España. Estos, que tontos no son, aprovecharán las mismas para robustecerse y acabar con nuestra nación.

¿En qué lugar quedan aquellas regiones sin representación separatista o filoetarra en las Cortes? En el que hasta ahora han estado: la periferia y el ostracismo en cuanto a inversión y representación se refiere, condenadas a pagar su tributo sin recibir nada a cambio. Hoy, los extremeños socialistas pueden sentirse aliviados de tener un gobierno progresista, feminista, ecologista y resiliente mientras, cada mañana, les tocará arrimar unos euros para pagar el chantaje que el zurcefrenillos de Sánchez ha concedido a la antiEspaña. Lo podemos llamar impuesto, dinero, suma, pecunio, gato, morusa o resuello. Extremadura, y otras tantas regiones pagarán para que una región ya próspera como Cataluña –gracias al innombrable, todo sea dicho– continúe su despegue hacia Europa a costa de regiones de segunda como la nuestra. No es de extrañar que los que se creen la gran mentira del supremacismo catalán, no quieran salir de ella. Menudo chollo. No es magia, son nuestros impuestos.

*Diputado de Vox