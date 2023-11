Dos eurodiputados españoles

Para denunciar lo que Israel está haciendo en Gaza, que puede calificarse con toda propiedad (sin miedo a usar una palabra demasiado grande) de genocidio, hay que condenar también el ataque terrorista de Hamás, y con mayor contundencia, incluso, pues fue eso, un ataque terrorista, a diferencia de la atrocidad que está ejecutando Israel, que actúa en respuesta al ataque y puede calificarse de legítima defensa (demasiada legitimidad y demasiada defensa, es cierto).Si no se condena previamente el ataqueterrorista, la matanzaperpetrada por Hamás el 7 de octubre, con 1.200 asesinatos y 200 secuestrados, ¿con qué autoridad moral se puede denunciar la evidencia de que Israel está cometiendo en Gaza un genocidio (no es palabra demasiado grande, no)?

El 19 de octubre, el Parlamento europeo aprobó por 500 votos a favor y 21 en contra una resoluciónen apoyo a Israel y en reconocimiento a su derecho de defensa («consagrado y limitado por el derecho internacional», y en el que se recalca la obligación de «respetar estrictamente el derecho internacional humanitario»), así como la denuncia del ataque y la necesidad de «eliminar a la organización terrorista Hamás». 500 votos a favor y 21 en contra. La pregunta es si esos 21 votos estaban en contra de apoyar a Israel y de reconocer su derecho a defenderse o estaban en contra de que se denunciara el ataque terrorista y se considerarala necesidad de eliminar a Hamás. O si estaban en contra (todo puede ser) de que el Parlamento europeo sometiera a votación una resolución que mezclaba el apoyo a Israel con la condena a Hamás, o que contraponía el apoyo a las víctimas con la condena alos terroristas, cuando cabe la posibilidad de que se apoye a las víctimas sin necesidad de condenar a los terroristas, y viceversa, condenar a los terroristas sin necesidad de apoyar a las víctimas. Israel no es inocente, pese a ser el país agredido, y Hamas sabía que iba a convertir al agredido (Israel) en agresor, y al agresor (Hamás) en un pobre agredido, solo que el pobre agredido no está siendoHamás, sino la población de Gaza Al igual que ocurrió con Al Qaeda, constituida porislamistas “moderados” que fueron formados por Estados Unidos para combatir a la Unión Soviéticaen su lucha con Afganistán, Hamás es también una creación de Israel destinada adestruir a Fatah, grupo político-militar creado por Yasser Arafat para la defensa de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).Y, al igual que al exdirector de los servicios de inteligencia españoles Jorge Dezcallar le resulta difícil «creer que el Mossad y el Shin Bet no se enteraran de nada cuando media Gaza estaba al tanto», el periodista Sergio Parraafirma que el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, o sea, el Mossad, no es solo la agencia de inteligencia exterior israelí, sino «una herramienta poderosa que ha estado involucrada en eventos históricos y geopolíticos mundiales de gran magnitud». Dicho de otro modo: Israel no es inocente, pese a ser el país agredido, y Hamas sabía que iba a convertir al agredido (Israel) en agresor, y al agresor (Hamás) en un pobre agredido, solo que el pobre agredido no está siendoHamás, sino la población de Gaza. Tal vez esto expliquepor qué la ministra de Juventud e Infancia, Sara Rego, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fueron 2 de los 21 eurodiputados que votaron en contra de la resolución a favor de Israel y en contra de Hamas. La ministra, porque es de origen palestino y tiene familiares en Cisjordania, aunque la resolución no hace ningún juicio negativo sobre Palestina ni los palestinos. Y elministro, porque Yolanda Díaz se opone a lo que ella califica de “apartheid israelí” y, aunque la resolución tampoco alude a la conformidad con la política de Israel, el ministro es ministro de Yolanda Díaz y ledebe obediencia jerárquica. Bien. ¿Pero significa eso que votarían lo contrario, llegado el caso, es decir, un resolución en contra de Israel y a favor de Hamás? *Funcionario