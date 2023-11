El muro, los muros

Quienes han analizado todos los discursos de investidura de la democracia española desde su restauración en 1977, afirman que el de Pedro Sánchez el pasado 15 de noviembre fue el único en el que el candidato a la presidencia no se ofreció a gobernar para todos los españoles. No tengo certeza pero, desde luego, hasta donde me alcanza la memoria, en todos los que yo conozco, los candidatos realizaron ese ofrecimiento, de una manera o de otra.

Al contrario, el ya hoy presidente afirmó que pretende levantar un muro que separe a la España que le vota e inviste de la que no lo hace. Él, lógicamente, empleó el discurso maniqueo, populista y demagógico que le está resultando relativamente rentable desde 2017, y llamó «retrógrada» a la mitad que no le quiere como presidente, y «progresista» a la mitad que sí. Se olvida Sánchez de algunas cosas importantes o, mejor dicho, las omite deliberadamente. La primera es que hay una tercera España, bastante abultada además, que no votó a nadie en las elecciones de julio, 10.402.450 españoles, el 29,59%. La segunda cosa de la que se olvida es que, por obra y gracia de la ley electoral, hubo muchos españoles que sí votaron, pero cuyos votos no se convirtieron en diputados, de manera que no están representados en el Congreso. Exactamente fueron 599.112, el 1,70% del electorado, para los que también tendrá que gobernar, con la desgracia de que no puede saber de qué lado del muro debe ubicarles. Tampoco debería olvidarse, por lo que significan, de los ciudadanos que decidieron acercarse a las urnas para decir que querían votar pero que no les representa ningún partido (votos en blanco, 199.392, el 0,81%) Tampoco debería olvidarse, por lo que significan, de los ciudadanos que decidieron acercarse a las urnas para decir que querían votar pero que no les representa ningún partido (votos en blanco, 199.392, el 0,81%), ni de aquellos que también decidieron depositar su voto pero con algún mensaje para las candidaturas, o con algún error (votos nulos, 261.078, el 1,05%). En total, 460.470, el 1,86%. El 33,15% que suman los abstencionistas, quienes votaron en blanco o nulo, y los ciudadanos cuya opción no está representada en el Congreso, supera holgadamente la tercera parte del país. Sánchez no necesitaría un muro, sino dos. El presidente se circunscribe exclusivamente a las dos Españas imaginarias que dibuja a partir de los diputados que votaron a su favor o en su contra, es decir, los 11.177.448 que votaron en contra (31,80% del censo) y los 12.354.834 (35,15%) que lo hicieron a favor, dando por hecho que todos los votantes de todos los partidos comparten los actos de sus representantes. Pero esto no es así. Es imposible saber en qué porcentaje los simpatizantes de cada partido habrían votado a favor o en contra de la investidura, una vez conocidas las condiciones, pero tenemos algunos datos. El PSOE, Podemos, ERC y Junts llevaron a cabo consultas entre sus militantes, de cuyos resultados se deduce que el apoyo a la investidura oscila en una horquilla entre el 34,29% y el 57,73% de los censos. Aunque no cabe asimilar la opinión de los militantes con la de los votantes, parece muy evidente que Sánchez no puede contar con la aquiescencia del 100% de los votantes de todos los partidos cuyos representantes le han respaldado, y que esa cifra probablemente estaría más cerca del 50% que de cualquier otra. El presidente necesitaría ya tres muros. Pero aún hay más, en relación con el primer análisis que realicé tras el 23-J, y es que el voto está clarísimamente diferenciado entre las autonomías con voto nacionalista y el resto de España. De hecho, de los ocho partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura, solo dos son nacionales. Así, de los 12.354.834 votos que el presidente cuenta en su lado del muro, no debería olvidar que 1.731.706 pertenecen a votantes nacionalistas que representan a ciudadanos de solo cinco CC.AA. Si tenemos en cuenta el voto en las CC.AA. donde no hay nacionalismo —y donde viven el 67% de los votantes— el apoyo explícito a los partidos gubernamentales es del 31% del censo. Cuatro muros parecen ya demasiados muros. Pedro Sánchez debería comprender que no es solo un muro lo que ha levantado. Detrás de cada uno de esos muros van quedando atrapados españoles, que se cuentan por cientos de miles, que no se sienten concernidos en absoluto por su presidencia, por más que la consientan democráticamente. Y así es, precisamente, como comienzan los finales más amargos de los gobernantes. * Doctor en Comunicación Audiovisual