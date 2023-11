Kant y la paciencia en el fútbol

El Toni Kroos de los filósofos, Immanuel Kant, escribió: «La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia, la debilidad del fuerte».

Esta semana tenemos en el grupo 14 de Tercera Federación el Don Benito-Coria. Es el duelo directo entre los favoritos según todas las quinielas. ¡Ay! las quinielas. Esos pronósticos de inicio de temporada, que son los más arriesgados y, a la vez, más meritorios. Hace pocos días, la contundencia de sus números no invitaba a pensar en otro escenario diferente al del Don Benito consiguiendo el campeonato con holgura. El domingo pasado, el Calamonte venció al líder en lo que supuso su primera derrota esta temporada. El Coria recortó a cinco puntos la diferencia y podría salir del Vicente Sanz con una desventaja de solo dos. Claro está que podrían ser ocho si el que triunfa es el Don Benito. En ese caso, y conociendo las pocas oportunidades que conceden los equipos de Marrero, la apuesta por el ‘paseo’ calabazón, ganaría adeptos.

Líbrenme los dioses del balompié que vaya yo a criticar a cualquiera que opine y se arriesgue con un pronóstico. Al contrario. Si algo distingue a éste de cualquier otro deporte, y diría, de cualquier otro tema, es que todos los que hablamos de fútbol, sabemos de fútbol. Cada uno desde sus vivencias, sus estudios o las horas que le haya dedicado, tiene unos conocimientos para poder opinar y aventurar futuros acontecimientos. Siempre, y ojo con esto, que se respete escrupulosamente el trabajo de todos. Insisto, el trabajo es sagrado, pero el de todos. Por esa misma razón no me gusta cuando algún entrenador o jugador es condescendiente con los que "hablan sin haber pisado un vestuario", porque tampoco saben el vestuario que cada cual ha pisado, o lo que ha podido informarse o estudiar sobre las interioridades de un equipo. ¿Acaso nadie puede hablar sobre el Imperio Romano porque no estuvo allí? Es precisamente la capacidad que todos tenemos de opinar sobre fútbol lo que lo hace tan grande y tan relevante para tanta gente, a veces, en exceso. Y cuando pasan cosas desagradables en un partido y pienso que es absurdo complicarse así por un juego, también creo que si no estuviéramos entretenidos con la disputa de la pelota, lo estaríamos con otras guerras.

Tampoco tengo dudas de que por mucho que uno piense en cómo se revolverían los problemas de un equipo, nadie lo hace más y mejor que el entrenador y sus ayudantes. Poseen la preparación, los conocimientos y los datos para el análisis propio que no se tienen desde fuera. Pero, aunque piensen en ello más tiempo que nadie, pueden tardar en detectar sus fallos o en identificar sus limitaciones del mismo modo que el editor de este texto, que no le ha dedicado el tiempo que le he dedicado yo a pensar cada palabra, encuentra los fallos que yo he pasado por alto, porque nuestro cerebro tiende a ignorar nuestros propios errores.

Es entonces cuando Kant distribuye paciencia por la medular de despachos y graderíos. Ejemplos claros de haber ganado fortaleza por su paciencia y por creer en el trabajo que hacían sus técnicos y plantillas los encontramos esta temporada en Olivenza, Arroyo o Azuaga. Sus presidentes y directivos supieron lidiar con los nervios de verse abajo en la clasificación y ahora tienen la recompensa en una mejoría de los resultados.

Las diferencias aún son cortas y por eso una pequeña racha hace a un equipo subir o bajar muchas posiciones. Lo ideal sería disfrutar en las buenas, tener paciencia en las malas si se cree en el trabajo y dejar la puerta abierta para que llegue el fútbol y nos sorprenda. Pero cada cual que lo lleve como pueda.