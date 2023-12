La «ultraderecha» como espantajo

El mito de la caverna de Platón debería disuadir a cualquiera de intentar revelar la verdad a quien no quiere verla. Tengo la impresión de que una mayoría social de este país se niega a aceptar que los partidos políticos, a día de hoy, tienen como prioridad su propio sostenimiento como organizaciones, debido a los pingües beneficios que capturan sus élites.

No todos son iguales, los más antiguos tienden a caracterizarse más por esa necesidad de supervivencia, mientras que los nuevos tienen más incentivos para asumir riesgos. Pero, en general, todas las organizaciones terminan dominadas por una élite que trabaja para su propio interés, y su propio interés depende, sobre todo, de que la organización sobreviva. Se llama «ley de hierro de la oligarquía», y la formuló en 1911 el politólogo alemán Robert Michels (1876-1936).

Si la prioridad de las élites de los partidos es su propia supervivencia, es evidente que no lo son ni la ideología que dicen representar ni, mucho menos, el interés general.

En este contexto, cualquier alusión política a los rivales electorales ha de ser vista como la pugna en un mercado por realizar la mejor oferta o, visto desde otra perspectiva, la disputa por el «relato» para parecer mejor que los demás. No para serlo. Para parecerlo. Por eso el «miedo a la ultraderecha» es el último espantajo al que la autodenominada izquierda se ha atado para poder sobrevivir un tiempo más, allá donde todavía existe, que son pocos sitios.

La victoria de Javier Milei en Argentina nos ha dado el último y diáfano ejemplo. El universo «progresista» se rasga las vestiduras porque Milei quiere privatizarlo todo, pero en España ya lo tenemos todo privatizado —en parte por los gobiernos socialdemócratas de los años ochenta— y nadie parece querer revertirlo. El caso de Repsol es paradigmático. Cuando el gobierno argentino nacionalizó Repsol, el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió raudo a apoyar a los directivos de Repsol. El PSOE apostaba —y apuesta, pues no ha habido pronunciamientos en contra— porque las empresas estratégicas fueran privadas y no estatales. O se quieren empresas estatales —y, por tanto, hay que apostar por nacionalizar las que no lo son—, o se quieren empresas privadas, y entonces Javier Milei lleva toda la razón.

Algo parecido, como ya conté aquí el 18 de septiembre, está ocurriendo con Giorgia Meloni, a la que Sánchez saludó como «querida Giorgia» el pasado mes de abril, y que ha recibido todo el apoyo de la UE en su política migratoria (que incluye despliegue militar para repeler inmigrantes). Definida como racista y hasta fascista antes de llegar al gobierno, es ahora plenamente aceptada en la sociedad internacional. Justamente esas políticas migratorias por las que se la insultaba, son ahora modelo para la UE y, por tanto, también para España (a no ser que se diga lo contrario).

Podríamos seguir con los ejemplos. A mí no me hacen falta. He leído los programas electorales y sé hasta qué punto de coincidencia existe entre las propuestas de Sumar, PSOE, PP y VOX. Y por eso puedo anticipar que lo que ocurre con Milei, Meloni y otros, seguirá pasando. Porque la llamada «ultraderecha» es solo un espantajo. O bien no hay ultraderecha, o bien todos son ultraderecha, o se parecen mucho a ella. Así lo pueden certificar también los ciudadanos de todas las comunidades autónomas donde VOX gobierna ya con el PP, cambiando poco las políticas, a veces nada, respecto a las del PSOE.

Las élites de los partidos tienen que hacer el esfuerzo de diferenciarse, y no siempre puede ser en el discurso, porque entonces perderían apoyos electorales y no podrían sobrevivir (recordemos que esta es su prioridad). Así que también, de vez en cuando, tienen que tomar decisiones polémicas o proponer políticas aparentemente opuestas. Solo forma parte del juego. Todos defienden el mismo (ultraliberal) orden político. Al menos, de momento.

Como he conocido muchos dirigentes socialistas, sé perfectamente que muchos de ellos podrían militar perfectamente en el PP, si eso les reportara mayores beneficios, e incluso algunos en VOX. Como también sé que los presupuestos regionales extremeños de PP-VOX se van a parecer a los del PSOE como dos gotas de agua. Espero estar aquí para contarlo.