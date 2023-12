Se pongan como se pongan los propagandistas de la nefasta política gubernamental de pactos, incluido el presidente al que no se le mueve un músculo de la cara mientras llama cambios de opinión a lo que son mentiras mastodónticas, la espantosa realidad es que supone un bochorno y un despropósito insólito en una democracia como España que se acepte ahora como estupenda la presencia de un verificador, algo que hace nada estimaba inaceptable quien hoy afecta naturalidad para explicar que es la cosa más normal.

Dicho verificador, que además será distinto del que supervise las conversaciones con ERC, es experto en guerrilla y narcotráfico y nadie sabe muy bien qué pinta intermediando entre Junts y PSOE o peor todavía entre el gobierno de España, que es lo que se le escapó a Óscar Puente, y Puigdemont, un prófugo que nunca ha dejado de ser un cobarde y ahora está en plan puto amo.

Como la situación es tan esperpéntica, Sánchez ha ido a la SER y pronto le explicará lo mismo a Susana Grisso, para, entre otras cosas, afirmar que semejante figura verificante es necesaria por la enorme desconfianza que hay entre las dos partes.

Más allá de preguntas legítimas, la más importante de las cuales es quién paga al mediador, que seguramente barato no es --no es magia, son tus impuestos--, lo primero que a una se le ocurre es que, vistos los incumplimientos de su palabra que vienen padeciendo los diversos colectivos de este país por la boca del presidente, puede que su suegra todavía confíe en él. Y poco más. Ya no puede salir a la calle sin escuchar un abucheo, el hombre, y en gran medida se debe a que nadie le cree. Por tanto, una, si fuera él, llevaría verificadores allá donde fuera. Al consejo de ministros, a la ejecutiva del PSOE, a las reuniones internacionales que tanto le molan, a los encuentros con los empresarios, a despachar con su Majestad. ¡Hasta a jugar a la petanca con la tercera edad! Verificadores para todos sus actos, porque en su resiliente recorrido ha conseguido suscitar desconfianza en todo lo que dice y hace. De tanto cambiar de opinión.

* Profesora