Se originan las rebeliones no a propósito de pequeñeces sino a causa de pequeñeces. España no está sola, las democracias avanzadas no aceptan la autodeterminación fuera de contextos coloniales y mucho menos de aquellos que resultan excluyentes y amenazan con desestabilizar la integración europea en un momento tan delicado. Para algunos catalanes hay una cierta incomodad llamada España. Es más una emoción política que una realidad pues necesitan de ella por ser parte de la misma, raíz y sustento. Se acabó convirtiendo en una emoción virulenta que algunos insensatos dirigentes usaron para encandilar masas previamente hipnotizadas.

Pero si de hipnotismo hablamos… ¿qué pasa en Extremadura donde no surgen voces más altas e insumisas? ¿Es que acaso sólo habitan en Cataluña los ciudadanos propensos a la emocionalidad política? ¿Es que acaso los extremeños quieren menos a su territorio que los catalanes? ¡Ah! Si es que en Extremadura los sucesivos gobiernos de PSOE y PP no acaban de dar con la tecla de la deuda histórica. Extremadura deshilachada, sin trenes ni comunicaciones, ¿a quién le importa? En cambio, la agitación de parte del Norte con su victimismo de trinchera sí que ha llevado a sus territorios la prosperidad que Extremadura nunca tendrá. ¡Qué paradoja! Se llevan de España lo mejor precisamente quienes desprecian todo lo español. Lo que sucede es que catalanes y vascos han tenido más capacidad, más audacia y sobre todo más peso político para instalar en sus ciudadanos ese sentimiento de pertenencia e identidad. Han basado su felicidad en la desconexión de España y, derivado de ello, han instaurado un auténtico mercado persa en el que ahora venden también sus alfombras los sanchistas que no los socialistas; sí, esos seducidos seguidores de Sánchez que colapsan el mercadillo, la plaza pública, vendiendo sin mesura todo tipo de especias propiciadoras de narcolepsia: la siesta de la rosa. Ahora aparece en nuestras relajadas vidas el señor Galindo, ya saben, ese término medio entre dos extremos que ha de tender al centro. La medida es lo óptimo en todo. Ahora que a muchos se les llena la boca de Europa, vamos a recordar algunas cosas: ya en 2004, el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi sentenció que «si una parte de un Estado miembro se independiza, los tratados no serán de aplicación en dicho territorio desgajado», algo que remachó enérgicamente su sucesor Duräo Barroso. Incluso llegó a conformarse una doctrina al respecto que recoge dos argumentos nada nebulosos. Uno, que la separación unilateral de una parte de un Estado será considerada un ataque a su integridad territorial, lo que impediría a la Unión Europea y a sus miembros reconocer la estatalidad del territorio secesionado. Dos, si de forma acordada y legal, un territorio de un Estado miembro alcanzara la independencia, el nuevo Estado y sus ciudadanos quedarían fuera de la Unión. Doctrina ésta de la que participan -y que ha sido recogida en un libro publicado por Carlos Closa- juristas de reconocido prestigio como Joseph Weiler, experto en derecho europeo, o Jean-Claude Piris, que fue durante más de 20 años el jurisconsulto principal del Consejo Europeo y negociador de los tratados. Son muchos los que reconocieron en su día que fue precisamente esta huida de la realidad internacional y europea la que llevó al procés hasta su fracaso final sin olvidar la genialidad imaginativa de los cabecillas que no paraban de engrasar la máquina del voluntarismo interpretativo. Es lacerante que el que se hace llamar presidente de España haya sucumbido a las pretensiones separatistas de quienes, para más humillación, se venden a sí mismos en el exterior como una nación milenaria, mientras apalean y presentan a España como un Estado con tendencias totalitarias. Sánchez con su apertura de mesas negociadoras acepta, compra e hincha la estupidez desemejante delirio y frenesí. *Periodista.