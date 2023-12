Dignidad, libertad y justicia para todas las personas. Este título es el escogido por Naciones Unidas para celebrar el 75º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se inicia hoy, 10 de diciembre, una campaña de un año para conmemorar esta fecha simbólica.

Cierto es que en 75 años se han producido avances en la protección de los derechos humanos -permítanme la perogrullada- pero este año, uno más, hay más motivos para la protesta, las reivindicaciones, que para las congratulaciones.

Porque no hay espacio en una página, ni tiempo material para plasmar la situación de los derechos humanos en el mundo; voy a resumirles en qué consiste la “campaña” de Naciones Unidas para este emblemático aniversario: diseños de carteles, acuerdo con CANVA (ya saben esa web de moda que nos ayuda en el diseño gráfico), hastag para compartir en nuestros muros (en los virtuales), filtros y marcos. Y todo eso porque quieren que los y las jóvenes conozcan los derechos humanos y se comprometan con su defensa... a golpe de likes.

No sabemos si van tener un diseño apropiado para mostrarles la realidad de otros niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, ¿cómo contará Naciones Unidas que no ha sido capaz de impedir la muerte de miles de menores en los conflictos armados, ataques terroristas o “acciones preventivas” y “respuestas a ataques” que están ahora mismo activos?

Su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, dice en la presentación de la campaña “El lenguaje y el espíritu de la Declaración tienen el potencial de conseguir superar la división y la polarización. Tiene la facultad de volver a congraciarnos con la naturaleza, con nuestro planeta, y señalar el camino hacia el desarrollo sostenible para las generaciones futuras”.

Muy bueno tiene que ser el filtro que enmascare la herida de nuestro planeta, las consecuencias del consumismo. ¿Pondrán palmeras sobre las islas de plástico que acaban en mares y océanos de todo el mundo? Algo así será, porque lo del castigo a los países y empresas que incumplen los compromisos y que cometen atrocidades contra el medio ambiente no lo vemos por ningún lado. Sí, algo simbólico, de cuando en cuando.

Me pregunto si los emojis que anuncian bebés recién nacidos mostrarán (en la campaña de la ONU), también la situación de sus mamás, las de esas víctimas de la explotación reproductiva. No se puede obviar el caso de la abuela famosa, que este año dio “la campanada” presentando a su nietecita engendrada y parida por una mujer a cambio de dinero. Ni la de la pareja de un pueblo de Córdoba que trajeron a una chica latinoamericana y, para ahorrarse el dinero de la inseminación, el hombre de la pareja la violó. Con la complicidad de la esposa. Veinte mil euros todo el pack (viaje, violación y entrega del bebé). Bastante menos que cualquiera de esas clínicas que organizan ferias y hacen su marketing en universidades.

Hagan cuenta: millones de personas desplazadas en todo el mundo, migrantes huyendo de la desesperanza

A nuestros jóvenes, esos enganchados a la pornografía online, que luego reproducen las torturas que ven con chicas de su edad o incluso más pequeñas, ¿les van a contar en un vídeo de TikTok que no pueden acabar con la industria de la explotación sexual porque deja más dinero que ninguna otra, más que la droga y las armas y que el PIB necesita de su “contribución”? Claro, que les expliquen también, en 30 segundos por qué no se quiere abolir la prostitución. Y que las mujeres y niñas explotadas sexualmente no disfrutan de “dignidad, libertad y justicia”.

Si esos derechos humanos, en 75 años, ha quedado en los márgenes a tantos millones de personas, de norte a sur -más en los sures-y la acción de Naciones Unidas será una campaña en redes... mal vamos. Muy mal. Hagan cuenta: millones de personas desplazadas en todo el mundo, migrantes huyendo de la desesperanza para caer en la desesperación, personas encarceladas por no tener recursos, o por defender la libertad, las muertas por no tener vacunas o no acceder a tratamientos, las esclavas de la miseria, del infortunio y el abuso. Los dictadores que se ríen de la fiesta, las hienas que están llegando al poder, reclamando tiempos pasados.

No, los derechos humanos están lejos, muy lejos, de ser universales.

Habrá que recordarles a estas eminencias de Naciones Unidas no solo el significado de las palabras “dignidad, libertad y justicia”, sino también el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Compartan en sus muros, que necesitamos muchos likes.

* Presidenta de Adhex (Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura).