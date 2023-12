A lo largo del siglo XIX hubo numerosos pronunciamientos en España. Era una época donde resultaba misión casi imposible descabalgar al Partido que ostentaba el Gobierno y, por lo tanto, el Poder para regir los destinos de la Nación. Así nos lo manifiestan, de manera mucho mas profunda, los trabajos relacionados con Extremadura de los profesores Miguel Ángel Naranjo Sanguino, Juan Antonio Matador de Matos y Manuel Roso Díaz.

El clientelismo, el sufragio censitario, que hacía que participase una ínfima minoría de la población en las elecciones, así como las diversas corruptelas, contribuían a ello. El procedimiento era siempre el mismo: una primera trama civil ( organizada por los opositores políticos al gobierno a derrocar) preparaba el terreno. Luego los militares se “ pronunciaban” y a partir de ahí, el éxito estaba condicionado, en gran medida, por el apoyo de las masas.

Todo esto fue decayendo a partir de la Restauración. Pero, lamentablemente, sabemos, por experiencia de nuestra reciente historia, que estos intentos de subvertir las más elementales normas de la convivencia en democracia, no desaparecieron. En la actualidad, sectores de la extrema derecha y nostálgicos del antiguo régimen, apelan, por todos los medios, a desalojar del Gobierno a aquellos que están legitimados para ocuparlo, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones generales y, sobre todo, de la coordinación para hacer valer que es posible el acuerdo entre fuerzas políticas de ideologías diversas.

Por lo que escuchamos en sus manifestaciones, parecen tener prisas y no querer esperar nuevas convocatorias del sufragio. Así no. Ante todo impulsemos y divulguemos los valores democráticos. La mejor alternancia está en el convencimiento ciudadano de que se puede mejorar la vida de la gente ( o premiar a los que lo estén haciendo). Algo que da la sensación de que no entienden desde el PP. Acabamos de verlo en ejemplos como su entrega a VOX reduciendo el presupuesto en Extremadura para la cooperación internacional y justificándolo al considerar que es un gasto supérfluo.

De vez en cuando teatralizan los desencuentros haciendo alegatos de enfado en los medios de comunicación. Pero a la hora de la verdad, lo que priman son los intereses por mantener determinadas parcelas y posibilidad de decisión que tanto les ha costado conseguir.

En definitiva, son fieles a su ideología ( algo respetable y comprensible), sin embargo, no son capaces de mirar más allá del sofá de su despacho donde siguen dormitando.

* Historiador y militante socialista