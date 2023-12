Aunque, posiblemente sea por intentar contentar a todel mundo, siempre se suele decir que el tamaño no importa, pero cuando llegamos a los días de la Navidad, está claro que el tamaño sí que importa, ¡y mucho! Conque en estas fechas tan entrañables ya no se trata sólo de tenerlo, sino que tiene que ser el más gordo y el más largo. Me refiero, como no puede ser de otra manera y como ya muchos habréis intuido, al árbol de Navidad.

Los representantes políticos de pueblos y ciudades del mundo entero, se afanan en colocar el árbol más grande, más largo y más alto, y con más luces de su provincia, de su comunidad, o del país entero para demostrar a todo el mundo que él es que más largo lo tiene. Y esto no es difícil desde que el pino o abeto natural va siendo sustituido por esas plataformas o especies de catafalcos de acero puntiagudos que se afanan por llegar a lo más alto. Comenzó con esta moda el alcalde de la bella ciudad de Vigo, Abel Caballero, quien, hace ya unos años, demostró a todos que, en Navidad, el tamaño sí que importaba para atraer a turistas a su ciudad e incrementar a lo grande y en lo económico, a todo el pueblo vigués. Y, aunque fueron muchos los que al principio le criticaban y le afeaban que gastaba mucho dinero en esa ostentación navideña, él les demostró a todos que, al final, las ganancias eran mucho mayores que los gastos y, desde entonces, entra la excursión obligada a Vigo para ver el árbol en los planes de muchos turistas nacionales e internacionales, a la hora de organizar sus viajes y desplazamientos de Navidad. Conque hasta hace muy poco, era Abel Caballero quien lo tenía más largo, alcanzando la friolera de los cuarenta metros y medio de altura. Así que Xavier García Albiol se estrena de nuevo de representante de la ciudad catalana de Badalona mostrando un abeto que casi bate en altura al de Vigo. Parece ser que se ha quedado a tan sólo medio metro del vigués, pero seguro que lo suplirá con algunos metros de led más. En Granada ha aparecido otro de estos abetos artificiales luminosos, pero se han asegurado allí que superarían en altura al de Abel Caballero y se han atrevido, ni más ni menos, con una vertiginosa altura de cincuenta y siete metros. Y aseguraron que, si aparecía alguien que lo tuviera más largo, añadirían a su armadura de acero, para el próximo año, algún metro más. Y, efectivamente algo así tendrán que hacer porque en Cantabria, en el municipio de Cartes, se jactan ya de tener el árbol de Navidad más alto de toda España. El árbol de Cartes, como ya se le conoce asciende la friolera de sesenta y cinco metros hacia el cielo y casi da vértigo mirar tan arriba para ver la estrella con la que remata su increíble altura. No obstante, debemos hacer también un importante apunte y es que, si hablamos de abetos naturales y no de plataformas artificiales, hemos de reconocer que el más grande y alto del mundo se encuentra en Dortmund, la ciudad alemana, con cuarenta y cinco metros de altura. Claro que, si se trata de saber y reconocer auténticos récords, hay que acudir a ojear, sin hache y con hache, el famoso libro Guinness, donde podemos leer que el árbol de Navidad más grande del mundo se encuentra sobre una ladera del monte Ingino, en Gubbio, un precioso pueblo medieval, enclavado en la región de Umbría, en Italia. Y, aunque no es un árbol sino un conjunto de luces que hace la forma de un árbol, consiguió, en el año 1990, entrar en el libro de los récords por sus setecientos cincuenta metros de largo. Y es que, en Navidad, está claro que el tamaño importa. ¡Vaya si importa!. * Exdirector del IES Ágora.