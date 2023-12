Columna que quería ser frívola

Hoy me apetecía una columna frívola. Escribir, por ejemplo, que el populismo de Milei es compatible con que el hombre se peine. Que Pedro Sánchez, en su apostura natural, lleva unos trajes horrendos. O que alguien debería asesorar a Armengol, pues la presidencia de la Cámara exige, si no elegancia, al menos corrección.

Quería escribir sobre las bobas disputas acerca del árbol más alto o la impactante nueva de que un torero desconocido ha plantado en el altar a su novia desconocida y el indeciso y la abandonada copan las primeras páginas por delante de la amnistía, aunque no de la última pachotada de ese bruto con barba en que se ha convertido Abascal, siempre ahí para echarle un oportuno cable al presidente.

Este es nuestro mundo actual, ni peor ni más atroz que el mismo en otros momentos de la historia. Tal vez por eso necesitaba escribir una columna frívola. No ha podido ser

Pero están pasando cosas tan trascendentalmente malas en el mundo, que no puedo seguir. Una asesina ola de antisemitismo recorre el mundo progre, amparada por la mentalidad bien pensante de la izquierda fetén y si no justifica, encuentra siempre explicación a las atrocidades cometidas contra el pueblo judío en la actualidad, debido a la brutalidad de su detestable líder y a la creencia incardinada en el imaginario de quienes se erigen como los avanzados de la intelectualidad más gauchedivine, en una suerte de conjuración judeo masónica capitalista, que es lo que decía Franco aunque ellos no lo sepan. No sé si supera en el ranking del horror moderno, más sangriento que la película Vampiros de John Carpenter, la espantosa situación humanitaria de Gaza que desespera y aflige hasta extremos insoportables a quienes contemplamos desde la comodidad culpable de nuestro salón esas escenas, como a menudo las también insoportables de los inocentes vendidos por las mafias y muertos en el Mediterráneo intentando alcanzar una vida mejor. Tremendo es también que el opositor Navalni lleve días desaparecido y que Putin no está perdiendo la guerra, ni muchísimo menos.

