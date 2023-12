Son malos tiempos para el escritor ermitaño, que solo podrá serlo en clandestinidad, sin que nadie se entere.

Si es padre no podrá, por ejemplo, quedarse en casa en Navidades, leyendo, escribiendo o escuchando música mientras un decorado de luces y sonidos callejeros incitan a la acción, pues la familia y las Navidades –como tantas fiestas– cabalgan diametralmente en dirección opuesta al espíritu del creador que halla en la soledad un jardín que cultivar a diario.

Pero no solo la paternidad y las Navidades conspiran contra la creación literaria, sino que todo, o casi todo, aporta su granito de arena a la hora de emponzoñar ese mutismo envolvente en el que el autor ermitaño intenta atrapar, con astucia de sirenas homéricas, a las dichosas musas.

"Yo he acabado escribiendo en cafeterías de barrio, atestadas, ruidosas y terrenales, ajenas al postureo de artistas y diletantes"

La literatura es una reacción contra el mundo, y el mundo, en justa réplica, se revuelve contra la literatura enviando sus naves de guerra cargadas de luces, ruidos, fuegos artificiales, las fechas señaladas y las que están sin señalar. Cualquier interrupción sirve para impedir que brote la literatura sobre ese campo de amapolas que es el folio en blanco. No en vano, Ernest Hemingway daba algunos trucos –dramáticamente divertidos– para que los escritores inmersos en la escritura pudieran eludir las visitas.

Pero, dando por válida la máxima «Si no puedes derrotar a tu enemigo, alíate con él», yo he acabado escribiendo en cafeterías de barrio, atestadas, ruidosas y terrenales, ajenas al postureo de artistas y diletantes, en las que las musas, para mi sorpresa, se sienten más a gusto que en la intimidad de un frío despacho atiborrado de libros. Es aquí, en las funcionales cafeterías de mi vida, sin raigambre ni glamur literarios, donde he escrito mis cosas bajo la atenta mirada de una taza de café o un zumo de naranja.

La escritura no precisa motivos, pero tampoco excusas. El mundo es un irracional campo de batalla, y el escritor, a su pesar, debe aprender a trabajar en cualquier parte y en cualquier momento mientras en sus oídos resuenan los tribales tambores de guerra.