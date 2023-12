La resistencia a la decepción de los porteros suplentes

En estas fechas tan entrañables quiero acordarme de esos futbolistas que viven en una permanente encrucijada entre la esperanza y la desilusión: los porteros suplentes.

En el grupo 14 de Tercera hay varios equipos en que estos sufridores lo son algo menos porque participan indistintamente los dos guardametas. En el Castuera juega de forma alternativa un partido Jerry y otro Mati, sean cuales sean los resultados. En Trujillo se reparten suplencias y titularidades en números parecidos Jordi y Joaquín Rocha. Pasa igual en Coria con Diego Mirón y Marcos Barriga.

Los hay que tienen un portero que ha jugado más que el otro, pero los dos han pasado varios partidos en el banquillo: En el Dioce juega más Miguel que Endika; En Montehermoso, Butra que Miguel; En Pueblonuevo, Jesús Torres que Víctor; En Villafranca, Paco que Eryk.

Luego están los que tienen un portero titular claro y otro suplente, que ha participado escasamente en algún partido: En Arroyo el más sufridor es César Santos; En Azuaga, Peter; En Don Benito, Pablo Rodríguez; En Fuente de Cantos, Cristian Andrei; En Olivenza, Cristian Rodríguez; En el Racing Valverdeño, Fran. En el Don Álvaro, Sito.

En Calamonte llevan una temporada de infortunios con los cancerberos. El más grave en la lesión de Juanfran que tuvo que pasar por el quirófano. Dani Parejo y Miguel López han empezado cada uno media docena de partidos como suplentes.

Los más sufridores los encontramos en los que han visto todos los partidos desde el banquillo: Navarro del Jaraíz, Iván Leno del Moralo y Diego Romera del Jerez.

Como lo poco (y mal) que jugué a esto de la pelota fue debajo de un larguero, sé lo duro que es cuando la elección del entrenador te ubica una y otra vez en el banquillo, como si fueras parte de un experimento psicológico para probar la resistencia a la decepción. Cuando no estás entrenando, estás soñando con paradas milagrosas, pero el único público son tus compañeros y quizás algún espectador ocasional que pasaba por el entreno.

Y luchas para que no te venza la desilusión. Otra semana más que te conviertes en un espectador de primera fila con camiseta chillona, por eso que dicen de que esos colores despistan más a los delanteros. «¡Todo sea por el bien del equipo!». Observas cómo tus compañeros luchan en el campo, mientras tú no paras de animarlos. Y por fin llega el momento de calentar porque el titular ha sufrido un golpe. Te levantas, haces los ejercicios con esmero, pero se recupera y te resignas entre la decepción y algo de sentimiento de culpa por haber querido, solo por un instante, que el compañero no se recuperara del todo. Pero reaccionas y te alegras por él. Es tu compañero, no tu rival… o un poco sí. Tu vida es una mezcla de la ilusión por jugar y la lucha semanal contra la frustración cuando te dicen que esta vez tampoco. Pero sigues sonriendo, apoyando al equipo y manteniendo la esperanza de que el siguiente partido será el bueno.

Y como mi muchacho desatiende mis consejos y ha elegido el mismo camino de sufrimiento, me lanzo a hacer un llamamiento a los entrenadores del fútbol amateur del mundo (a los profesionales ya les va en el sueldo): hasta que lleguen los cambios ilimitados, como en cualquier otro deporte, utilicen uno de los cinco que ahora pueden hacer, aunque sea en partidos resueltos, para darle un poco de felicidad a esos corazones de los que se han entrenado como si se estuvieran preparando para una misión espacial y han pulido sus habilidades con la esperanza de que esta semana sí que van a jugar.