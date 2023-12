Cuatro tristes minutos

Cuatro minutos. Ese es el tiempo que se necesita para leer este artículo, cuatro minutos tan fugaces que es incomprensible como algunos pueden calificarlos como un «hito histórico». Y sí, el Gobierno de España, y en concreto el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, consideran que este ínfimo avance en un trayecto de más de cuatro horas en tren se puede catalogar de histórico. Ver para creer.

"Todavía sigue esperando la presidenta la Junta de Extremadura, María Guardiola, tener al menos una respuesta a la petición de reunión con el ministro de Transportes

Dicen que la verdadera felicidad reside en valorar el tiempo y emplearlo para vivir al máximo, pero de ahí a considerar esta electrificación del tren Plasencia-Badajoz como algo histórico es realmente vergonzoso. Por no decir cómo se ha fraguado todo, a oscuras y sin luz, porque los extremeños no han tenido ni una comunicación oficial de cuando se iba a poner en marcha este tramo, aunque en realidad tan solo se podrá utilizar el tren electrificado de Cáceres a Badajoz. Aquí nadie sabe nada, como siempre el Gobierno ha optado por esconderse, como hace con otros asuntos, aunque esta vez creemos que no han necesitado a un mediador salvadoreño, algo de lo que deben estar orgullosos después de las carcajadas del señor Sánchez.

Cuando la historia se repite ya no sorprende nada, sabemos que para Extremadura el gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera. Todavía sigue esperando la presidenta la Junta de Extremadura, María Guardiola, tener al menos una respuesta a la petición de reunión con el ministro de Transportes, petición que se le ha trasladado a Óscar Puente tras no tener respuesta de su antecesora, Raquel Sánchez. Visto lo visto, si eso sucede algún día se podría considerar algo histórico.

Viven en un mundo paralelo, pero hay temas que no son para reírse. A los extremeños no nos hace ninguna gracia, y no podemos conformarnos con este mísero avance porque este no es el camino para que Extremadura tenga dignidad ferroviaria.

Precisamente dignidad es lo que debe faltarle a la consejera de Hacienda de Cataluña. Ella decidió no presentarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pensaría que para qué si va a tener todo lo que pida. Ni les hace falta ir, ni les interesa, ni quieren relacionarse con otras comunidades. Prefieren mirar por encima del hombro al resto, todo ello gracias al privilegio que les ha concedido Pedro Sánchez traducido, entre otras cosas, en 15.000 millones de euros. Esto debe cambiar por el bien de todos los españoles, ya está bien de tantos privilegios y debemos reclamar un sistema de financiación autonómico justo.

Y hasta aquí, algo menos de cuatro minutos, no sé si habrá sido algo histórico, pero lo que sé a ciencia cierta es que tras estos 240 segundos Extremadura sigue sin la dignidad ferroviaria que merece, porque no es suficiente con las migajas. Lo que necesitamos es que el señor Sánchez se ponga delante de los extremeños y les diga cómo va a saldar la deuda que tiene con esta comunidad.