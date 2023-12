De transiciones

Mientras escribo estas líneas se cierra la cumbre mundial sobre el clima (COP, en siglas en inglés), que ha tenido lugar en Dubai, saludando la firma de un «acuerdo histórico» para la transición energética desde los combustibles fósiles hasta alcanzar las «cero emisiones» en 2050. Esa es la conclusión pública, aún más celebrada porque ha estado precedida por una enrevesada negociación. Mucho me temo que es un «logro» matizable: viene con (alguna) nota al pie y (algo) de letra pequeña.

Lo que es en realidad es una suerte de acuerdo «de mínimos». Que mejora el borrador previamente circulado, en el que cualquier compromiso por parte de los países productores de petróleo se eludía y ralentizaba, quizás decisivamente, el paso hacia las energías denominadas «verdes» con un sistema à la carte por países. Fue un punto crucial, ya que este freno preocupaba especialmente a las economías occidentales. En concreto, a una Europa que invierte intensamente en esta transición. El pacto alcanzado vincula al menos a todos en torno a un objetivo común, pero a cambio se extiende el período de evolución desde los combustibles fósiles y se introduce un caveat que se antoja premonitorio: el proceso se hará «a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».

Riad, auténtico banco central del petróleo, sabe que el acuerdo ha quedado suavizado en favor sus intereses, y creo que así pretende dar un respiro a los países que aún tratan de contener la inflación

Como una dosis de azúcar para endulzar la píldora cara a los países que más presionan para el cumplimiento de los acuerdos ambientales, probablemente Arabia Saudí adopte la decisión de incrementar significativamente la producción de barriles. Riad, auténtico banco central del petróleo, sabe que el acuerdo ha quedado suavizado en favor sus intereses, y creo que así pretende dar un respiro a los países que aún tratan de contener la inflación. En una coyuntura en la que se mantiene la alta demanda, la medida implicará una presión a la baja en el precio del combustible fósil.

Pese al acuerdo final, nuestra ministra del ramo, Teresa Ribera, ha mostrado en sus declaraciones una mezcla de desencanto y rechazo. Para España, la apuesta por las renovables defiende es firme y cualquier pausa en el proceso de descarbonización y supresión de combustibles fósiles puede ser un contratiempo. Solo que, en realidad, no es así.

Primero, porque la transición energética, aun siendo necesaria, no puede tomarse una misión apostólica. Solo mediante el cálculo y aseguramiento de las inversiones requeridas se puede establecer un adecuado punto de partida. Conviene no olvidarlo, nuestras economías están aún basadas precisamente las fuentes de energía que pretendemos abandonar. La realidad del país dicta que necesitamos entre 1,2 a 1,3 millones de barriles diarios, y las reservas de gas no llegan más allá de tres meses (por no hablar del encarecimiento del suministro por ruta marítima versus los contratos estables).

La producción de emisiones está altamente concentrada en determinados países (no hay la misma responsabilidad, por tanto) y la transición requerirá de ingentes recursos que habrán de financiarse

Segundo, porque esa transición tiene como apellido «coste». Sería especialmente gravoso para los ciudadanos de las economías occidentales (las que empujan para el cumplimiento del «plan») asumir una doble factura: el sobreprecio a corto plazo en su gasto en energía doméstica y el repago de las inversiones vía impuestos. Los fósiles pueden no ser el futuro, pero desde luego son nuestro (acuciante) presente.

Los riesgos relacionados con las consecuencias económicas del cambio climático tienen capacidad para ser sistémicos. Lo que no es obstáculo para que haya dos aspectos a tener en cuenta: la producción de emisiones está altamente concentrada en determinados países (no hay la misma responsabilidad, por tanto) y la transición requerirá de ingentes recursos que habrán de financiarse. Cualquier medida necesita hacerse desde una perspectiva de estrategia «macroprudencial».

Para una completar esta metamorfosis energética y que no suponga una persistente frustración necesitamos un análisis realista de sus implicaciones como país. Lo cual pasa por tres puntos: asegurar un suministro de energía «rentable» que permita seguir subvencionado las renovables sin que el coste privado se dispare; incentivar proyectos de inversión público-privado o privado sin sistemas que ahonden en el déficit del sistema, y, por último definir una estrategia político-jurídica definida y viable (y estable, no olvidemos los revolcones a cuenta de los giros legislativos en las renovables). Sin dejar de poner el foco, además, en los metales de transición y su generación vía reciclaje.

Nada esto es cuestión de una o dos legislaturas, lo que se compadece mal con el ciclo político. Debiera, claro, ser un pacto no partidista. Pero a ver quién abre ahora ese debate.

*Consultor financiero