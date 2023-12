Ocurre con las casas como dicen que pasa entre las mascotas y sus amos, que acaban por parecerse a sus propietarios. Tiene su lógica que sea así. Porque, al final, todos, de un modo u otro, imprimimos nuestro sello particular en los espacios que habitamos. Esto da lugar a una decoración particular, a una organización del mobiliario y a un mantenimiento concretos. También ocurre que, en ocasiones, las casas se van transformando y van mejorando o empeorando, completándose, vaciándose o involucionando, tal y como van haciendo las personas en cada una de sus etapas vitales. Porque, a veces, las cosas cambian para bien. Pero, en otras coyunturas, las transformaciones no pueden calificarse como positivas. Y es que no todo el mundo progresa cuando suma años, no toda la gente madura para bien, ni todas las personas ganan cuando comienzan a peinar canas. Por lo general, la experiencia de vida nos va enriqueciendo, nos va haciendo más sabios. Pero tampoco es extraño que haya personas que, con los años, pierdan lo mejor de su esencia, se vuelvan más cínicas o reajusten el orden de sus prioridades de una manera equivocada o errónea. El equilibrio de las personas, las parejas y las familias suele traducirse en el aspecto de su hogar. Y cuando hay etapas en que existe una cierta inestabilidad por cualquier causa o razón, esto también tiene una traslación palpable en la situación, condición o disposición de los espacios. Si visitan un hogar que siempre estaba en impecable estado de revista, y pasa a presentar un estado que se constata como sustancialmente diferente, piensen en que algo ha cambiado en la persona o personas que habitan ese hogar, en su relación o en los factores que les afectan. A veces, el cambio puede tener que ver con variables o agentes externos o con circunstancias sobrevenidas. Pero, en no pocos trances, los cambios pueden ser un reflejo de transformaciones en el plano interno, tanto en el puramente individual como en el de esos hilos invisibles que unen o separan a los miembros de una pareja o una familia. También ocurre que, de un día para otro, en algunos hogares comienzan a fallar los sistemas, a estropearse los electrodomésticos, a deteriorarse el mobiliario, a atascarse los desagües y hasta a fundirse las luces, sin saber muy bien porqué o solo pudiendo atribuirlo a la taumaturgia, a las energías negativas, a las malas vibraciones o a alguna maldición desconocida. Cuando esto ocurre, solo caben la mudanza o acudir a expertos en el plano espectral, místico o religioso. Porque una casa encantada puede acabar por devorar a sus ocupantes y hasta por truncar la relación más esplendorosa.

*Diplomado en Magisterio