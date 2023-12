Qué difíciles los presupuestos

En pleno debate de los presupuestos de la comunidad extremeña para el próximo año, y después de haber sido testigo de muchos de ellos a lo largo de las legislaturas, se me antoja que debe de ser muy difícil confeccionarlos, pero también que hay errores que se critican del contrario que, cuando uno llega al gobierno, no debería cometer si no quiere que le apunten con el dedo.

Cada vez que un anteproyecto se hace público, el resto de partidos suele salir públicamente ante los medios para decir si le gustan o no le gustan las cuentas planteadas. Normalmente, la oposición las critica, en la mayoría de los casos al completo y, si se han consensuado con otro partido, como es el caso de Extremadura, pues todo magnífico, nada que criticar.

¿Pero qué pasa con aquellas ciudades que han ido pidiendo proyectos nunca realizados y, cuando llega su mismo partido al gobierno, todo sigue igual? Pues que no queda más que decir tierra trágame o hacer mutis por el foro cuando se pregunta a sus responsables políticos. Debe de dar un poco de vergüenza que ni los tuyos te hagan caso, y además rabia porque, si tu mismo partido no presupuesta tus necesidades, quién lo hará. Tengan claro que el contrario no las va a tener en su lista de prioridades.

No soy economista, ni he hecho en mi vida unos presupuestos, pero sí sé algo de imagen pública y, en estos casos, lo más inteligente por parte de los partidos en el gobierno sería darle al menos un proyecto importante a cada gran ciudad y no digo que los municipios pequeños no los merezcan, pero ya está ahí el presupuesto de las diputaciones provinciales para eso.

Es decir, sé listo, reparte algún regalo a cada uno y queda bien con todo el mundo. De ese modo, se ahorrarían críticas de los contrarios -que visto lo visto les deben de resbalar bastante, pero seguro que sienta bien tapar bocas- y el bochorno del gobernante del mismo partido ninguneado.

Y ojo, no valen las migajas, ni la calderilla, término que utilizan unos y otros por igual cuando toca hablar de los presupuestos de la oposición.

Por otro lado, no se entiende que todos defiendan sacando pecho los presupuestos participativos y luego de repente se carguen de un plumazo subvenciones o ayudas a numerosos colectivos, como si hubiera participantes de primera o de segunda. Tarea difícil, ya digo.