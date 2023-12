Blanquearse

La ministra Calviño, según lenguas afiladas, abandona el gobierno con alivio, pues pronto va a pisar tierra firme y no corre el riesgo de quedarse en, según otras lenguas más afiladas, tierra quemada. Y a una, que le toca la segunda, si siguen traspasándose líneas rojas que nunca --se lo digo 20 veces-- se iban a cruzar, no deja de sorprenderle que la tecnócrata que siempre va de buenecita, utilice un discurso, no macarra --tiene más clase que Puente, el paladín de Bildu-- pero sí tan mandón.

Pues dice la aún vicepresidenta primera, con vasallaje, sumisión y agradecimiento sumo a su reverenciado Sánchez, de un modo capaz de provocarle rubor hasta a ella misma, que «cuando el Presidente del Gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa… ¡se va!». Y punto. El PSOE todo se ha volcado en afear a Feijóo, al que el propio Sánchez y su partido han llamado desde que es jefe de la oposición, amigo de narcos, corrupto por cobrar dos sueldos, incapaz, ignorante y demás lindezas personales, que ahora dude en aceptar la reunión propuesta. Una, si fuera él, también dudaría. Pues de alguien que dice una cosa y siempre hace lo contrario, salvo en lo que se refiere a los que en un click le pueden desposeer de su poder, es mejor mantenerse alejado. Ahora de pronto toda esta urgencia a muchos nos huele a un intento de autoblanqueo del propio Sánchez que en estos primeros días de su nuevo mandato no ha dejado de hacer enemigos en los foros internacionales, europeos y navarros. Todos estos sofocones y arrepíos --¡a quién se le ocurre!-- como si Feijóo, en lugar de declinar una cita, atentara él solito contra las bases de la democracia misma. Sin duda lo normal es que el presidente y el jefe de la oposición se reúnan. Preferiblemente de un modo afable y amable. Pero es que lo que está pasando no es normal. Por eso una echa de menos los mismos ataques de monja escandalizada contra los socios que insultan a diario de modo impune a los jueces y sin una sola palabra en contra ni del presidente ni de la ministra Calviño, que tan loca se pone con el imperdonable desplante. *Profesora