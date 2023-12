El niño al que le entristecía la Navidad porque no había fútbol

Había una vez un niño llamado Teto que vivía en un Monte muy hermoso. Lo que más le gustaba era jugar y ver fútbol, por eso, cuando llegaba la Navidad, se ponía triste porque no había partidos.

En esas fechas Teto deambulaba cabizbajo por la casa y miraba por la ventana para ver el campo Nevado (Don Álvaro) que había hasta el pueblo muy cerca de allí. Se llegaban a oír los villancicos que a los lugareños les gustaba Cantal (Jerez, perdón por este) para conmemorar el nacimiento de Cristo (Don Benito).

Mientras caminaba con la mirada perdida, Teto se Coló (Moralo, perdón Víctor, sin tilde no me entraba) en un trastero donde rara vez entraba. Abrió un baúl en el que había Mogollón (Azuaga) de trastos como los adornos navideños que Teto nunca quería poner. Tomó un Rulo (Jaraíz) de papel de los muchos que había entre cuadernos y libros, y lo desenrolló. Contenía unas palabras escritas al revés y con letra muy barroca que no llegaba a descifrar. Pero Teto recordó que le habían explicado en la escuela que las ambulancias tenían las letras al revés para que los conductores las leyeran bien por el Espejo (Miguel, Olivenza), así que se puso frente a uno y pudo leer: «La luz te mostrará el camino».

Teto volvió a mirar por la ventana y observó entre las plantas de Romero (Álex y Borja, Rácing Valverdeño) el campanario de la iglesia sobre el que brillaba una extraña luz demasiado intensa para un día soleado. Decidió ir corriendo para ver de qué se trataba. Por el camino tuvo que driblar a un Cordero (Miguel, Diocesano) que pastaba junto a su madre. Cuando llegó a la iglesia la luz ya no estaba, así que decidió entrar en la casa de Dios-bert (Calamonte) para sentarse y retomar aliento. Se quedó en un banco admirando el retablo de Zurbarán (Fuente de Cantos) y una escultura de un Angelito (Coria) que siempre le había gustado.

No había reparado en que en otro banco había un hombre al que no conocía. El hombre preguntó a Teto si se encontraba bien, a lo que el niño contestó que solo estaba un poco sofocado. Teto pensó que debía ser algún forastero Beato (Trujillo) y le preguntó sobre por qué estaba allí. El hombre le contestó que había oído hablar de la belleza del belén que tenía aquella iglesia y había aprovechado uno de sus viajes para acercarse a conocerlo. Teto giró la vista hacia el niño Jesús (Torres, Pueblonuevo), la virgen Santa-maría (Dani, Arroyo) y el San José, Josito (para los amigos, Villafranca), que eran las tres únicas piezas que lo componían y asintió mostrando estar de acuerdo en cuanto a su belleza. El hombre y Teto entablaron una conversación en la que el niño le confesó que estaba triste porque lo que más le gustaba era el fútbol y en Navidad no había. El hombre le dijo que también estaba algo triste porque todos los años, en aquellas fechas, tenía que hacer un largo viaje con dos compañeros por un trabajo muy importante, y siempre pasaba la Navidad lejos de su casa en África.

Teto se despidió y regresó corriendo a casa, desempolvó los adornos mientras gritaba que iba a ponerlos todos para celebrar la Navidad con alegría porque estaba muy feliz de poder pasarla con sus seres queridos. Cantaron villancicos y comieron un montón de turrón de Castuera.

El día de Reyes, Teto no esperaba regalos porque no había escrito la carta a sus Majestades. La sorpresa fue mayúsculas cuando comprobó que, no solo le habían traído regalos, sino que habían acertado exactamente con lo que quería: un balón y unas botas de fútbol.