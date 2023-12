Una misma velocidad

No hay mayor fuerza que la unión, y los extremeños debemos que estar más unidos que nunca. No sólo para luchar contra las injusticias que asolan nuestra tierra, triste e históricamente perjudicada por los gobiernos socialistas con numerosos agravios, sino también para crecer como región.

"Lo que si debemos hacer es trabajar para ser una comunidad de primera y no ciudadanos de segunda

Muchos son los casos en los que Extremadura carece de protagonismo en La Moncloa con proyectos para nuestra tierra. Por una cosa o por otra, siempre quedan guardados en los cajones. No queremos ser más que el resto, pero tampoco menos. Por ello también es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, precisamente, para tratar a todas las comunidades por igual.

¿Saben qué? Que no existe ningún tipo de interés para esta reforma, pero claro, ¿cómo Sánchez va a querer igualdad si unas comunidades le pueden aportar escaños y otras no?

A algunos territorios no les hace falta esta igualdad porque tienen todo lo que pidan. Así es el chantaje que ha elegido el señor Sánchez para seguir gobernando. Él les da todos los privilegios que soliciten y si hay que condonar 15.000 millones de deuda... pues se condonan. Y si hay que amnistiar a personas para no ser juzgadas ante la ley se hace, todo sea «por la convivencia». Eso no es igualdad ni unión.

Porque una de las cosas que deja claro nuestra Constitución Española, esa que intentan dejar a un lado, es que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Parece ser que esto no les importa.

En la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero lo que si debemos hacer es trabajar para ser una comunidad de primera y no ciudadanos de segunda como lo somos para el Gobierno de España de Pedro Sánchez. No queremos ni una España ni una Extremadura de dos velocidades. A pesar de que se empeñen en ningunear a los extremeños, nuestra región va a crecer de la mano del gobierno de María Guardiola, y lo hará de una forma justa.

Ya que en el ámbito nacional no existe, la igualdad que queremos para los españoles la vamos a ejercer por ley dentro de nuestras fronteras gracias a la Ley de Cohesión e Igualdad Territorial. Con ella se luchará contra la despoblación y buscando una cohesión económica, social y territorial.

Todos tenemos que remar en la misma dirección para conseguir una comunidad próspera y en la que toda la sociedad tenga idénticos privilegios. Siempre enfocados en conseguir la sostenibilidad y el desarrollo local para facilitar a la población que reside en el mundo rural las mismas oportunidades para las personas que allí habitan y las que se encuentran en la población urbana. Y eso si es igualdad y unión.